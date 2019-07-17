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- 10:30 На этом этапе у ГБР нет претензий ни к одному сотруднику ГФС, — Труба
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На этом этапе у ГБР нет претензий ни к одному сотруднику ГФС, — Труба
У Государственного бюро расследований пока нет конкретных претензий к руководству или сотрудникам Государственной фискальной службы Украины. Об этом директор ГБР Роман Труба сказал в эфире радио «Новое время», отвечая на вопрос о том, есть ли у Бюро конкретные претензии к и.о. главы Государственной фискальной службы Александру Власову, пишет Цензор.НЕТ.
«На этом этапе претензий нет ни к одному госслужащему и ни к одному из руководителей», — отметил он.
Директор ГБР подчеркнул, что в настоящее время только начато расследование: «Мы изъяли документы для анализа. Только после этого будут проведены допросы, и будет дана юридическая оценка, есть ли в чьих-то действиях нарушения».
Он добавил, что будут вызываться на допрос руководители и должностные лица ГФС. Напомним, 12 июля источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Интерфакс-Украина», что представители ГБР начали обыски в Государственной фискальной службе в Киеве, и следственные действия связаны с изъятием документов, касающихся подписания мирового соглашения между компанией «Филип Моррис» и Украиной.
Позже в Госбюро подтвердили факт обысков в ГФС, которые касаются возможных незаконных действий руководства Службы. «Действительно, ГБР проводит обыски в ГФС, на Харьковской таможне. В Главном управлении ГФС в Харьковской области проводится выемка документов. Это производство касается возможных незаконных действий руководства ГФС Украины, Главного управления ГФС в Харьковской области и Харьковской таможни», — сообщили в пресс-службе ГБР.
Интервью главы Госбюро расследований радио «Новое время» прокомментировал в блоге на «Украинской правде» адвокат Игорь Головань.
«Похоже, директор ГБР господин Роман Труба действительно не владеет ситуацией в возглавляемом им центральном органе исполнительной власти.
Об утечке информации из ГБР мы уже много знаем.
Но оказывается, с «входами» тоже не все в порядке.
«Что касается вызова на допрос Порошенко… в настоящее время следователи ГБР НЕ владеют информацией о том, что он не придет на допрос», — сказал Труба во вторник вечером в эфире радио «Новое время».
Согласимся, что директор ГБР в интернете не читатель, а писатель, а потому многочисленные публичные заявления о том, что Петр Порошенко никаких вызовов на допрос не получал, прошли мимо.
Но сегодня ГБР получило документ, где все объясняется.
Согласно закону именно директор ГБР устанавливает порядок регистрации, обработки, хранения и уничтожения в соответствии с законодательством полученной Государственным бюро расследований информации
Странный господин Роман Труба установил порядок", — написал Игорь Головань.
Ранее СМИ уличили Трубу в нарушении антикоррупционного законодательства.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!