Украина

На этом этапе у ГБР нет претензий ни к одному сотруднику ГФС, — Труба

У Государственного бюро расследований пока нет конкретных претензий к руководству или сотрудникам Государственной фискальной службы Украины. Об этом директор ГБР Роман Труба сказал в эфире радио «Новое время», отвечая на вопрос о том, есть ли у Бюро конкретные претензии к и.о. главы Государственной фискальной службы Александру Власову, пишет Цензор.НЕТ.

«На этом этапе претензий нет ни к одному госслужащему и ни к одному из руководителей», — отметил он.

Директор ГБР подчеркнул, что в настоящее время только начато расследование: «Мы изъяли документы для анализа. Только после этого будут проведены допросы, и будет дана юридическая оценка, есть ли в чьих-то действиях нарушения».

Он добавил, что будут вызываться на допрос руководители и должностные лица ГФС. Напомним, 12 июля источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Интерфакс-Украина», что представители ГБР начали обыски в Государственной фискальной службе в Киеве, и следственные действия связаны с изъятием документов, касающихся подписания мирового соглашения между компанией «Филип Моррис» и Украиной.

Позже в Госбюро подтвердили факт обысков в ГФС, которые касаются возможных незаконных действий руководства Службы. «Действительно, ГБР проводит обыски в ГФС, на Харьковской таможне. В Главном управлении ГФС в Харьковской области проводится выемка документов. Это производство касается возможных незаконных действий руководства ГФС Украины, Главного управления ГФС в Харьковской области и Харьковской таможни», — сообщили в пресс-службе ГБР.

Интервью главы Госбюро расследований радио «Новое время» прокомментировал в блоге на «Украинской правде» адвокат Игорь Головань.

«Похоже, директор ГБР господин Роман Труба действительно не владеет ситуацией в возглавляемом им центральном органе исполнительной власти.

Об утечке информации из ГБР мы уже много знаем.

Но оказывается, с «входами» тоже не все в порядке.

«Что касается вызова на допрос Порошенко… в настоящее время следователи ГБР НЕ владеют информацией о том, что он не придет на допрос», — сказал Труба во вторник вечером в эфире радио «Новое время».

Согласимся, что директор ГБР в интернете не читатель, а писатель, а потому многочисленные публичные заявления о том, что Петр Порошенко никаких вызовов на допрос не получал, прошли мимо.

Но сегодня ГБР получило документ, где все объясняется.

Согласно закону именно директор ГБР устанавливает порядок регистрации, обработки, хранения и уничтожения в соответствии с законодательством полученной Государственным бюро расследований информации

Странный господин Роман Труба установил порядок", — написал Игорь Головань.

Ранее СМИ уличили Трубу в нарушении антикоррупционного законодательства.

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