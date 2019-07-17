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Сенат США принял жесткую резолюцию по Украине и агрессии России
Сенат США единогласным решением принял резолюцию, посвященную 5-ой годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной Сотни. Об этом сообщили в посольстве Украины в США.
Этой резолюцией Соединенные Штаты, среди прочего, осуждают агрессию РФ против Украины и строительство «Северного потока-2», который в документе называют «значительной угрозой безопасности Европы, направленной на подрыв экономической стабильности Украины и усилению ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями».
«Сенат США призывает США, их союзников и партнеров сохранять жесткий санкционный режим против РФ до выполнения ею своих международных обязательств, в том числе по Будапештскому меморандуму и Минскими договоренностями», — говорится в сообщении.
В резолюции также отмечается, что Сенат США ожидает проведения мирных, свободных и справедливых парламентских выборов в Украине и поздравляет украинский народ по случаю успешного проведения выборов президента Украины.
«Сенат США считает, что укрепление демократии в Украине на протяжении последних пяти лет, ярким примером чего стали недавние президентские выборы и мирный переход власти, должен служить положительным примером для других стран пост-советского пространства», — говорится в резолюции.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Конгрессе Соединенных Штатов Америки согласовали закон о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода «Северный поток-2».
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