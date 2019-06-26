В Конгрессе США согласовали санкции против "Северного потока-2", — Коболев

Мир

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки согласовали закон о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом написал на своей странице в Facebookглава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

По его словам, Комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкциях на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов.

По его словам, решение комитета — это важный шаг на пути к принятию санкций.

«Учитывая единодушную поддержку инициативы, ожидаем, что в июле законопроект одобрит Палата представителей. Учитывая, что за принятие документа выступают представители как Республиканской, так и Демократической партий, он имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписанным президентом США уже в августе», — прогнозирует глава «Нафтогаза Украины».

Коболев напомнил, этот законопроект «с хирургической точностью направлен против политических газопроводных проектов Кремля» и не затрагивает других интересов.

«Только совместными усилиями мы сможем остановить строительство Nord Stream-2 и реализацию других проектов, которые наносят огромный ущерб международной энергетической безопасности», — подчеркнул Коболев.

Ранее сообщалось о том, что в Палате представителей Конгресса США зарегистрирован законопроект о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода «Северный поток-2». Законопроект внесли демократ Дэнни Хек и республиканец Грег Пенс.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за закупки российского газа и заявил, что рассматривает возможность введения санкций США против кремлевского газового проекта «Северный поток-2» с целью его блокирования. «Мы защищаем Германию от России, и Россия получает миллиарды и миллиарды долларов из Германии за газ», — отметил Трамп.

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