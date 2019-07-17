Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес вышла на улицу с полотенцем на голове (фото)

Знаменитая американская актриса и певица Дженнифер Лопес, с концерта которой на днях эвакуировали 20 тысяч зрителей, появилась на улице Нью-Йорка в странном наряде. Суперзвезда, которой 24 июля исполнится 50 лет, вышла в домашнем костюме, шлепанцах и полотенце на голове, ее глаза закрывали большие солнцезащитные очки. В таком виде она прошлась к машине из здания «Мэдисон-сквер-гарден» в центре Нью-Йорка вместе со своей дочерью Эммой и младшим ребенком жениха Алекса Родригеса на глазах удивленных поклонников.

Звезда вовсе не пряталась от папарацци, приветливо помахала рукой и улыбалась.

Напомним, во время выступления Дженнифер Лопес в спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден загорелся трансформатор, в результате чего отключился свет на Бродевее, без электричества остались 70 тысяч жителей Нью-Йорка. 20 тысяч зрителей пришлось эвакуировать из зала.

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