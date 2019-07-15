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Во время концерта Дженнифер Лопес эвакуировали всех зрителей: что произошло (видео)
Во время концерта знаменитой певицы Дженнифер Лопес, сверкнувшей недавно стальным прессом на вручении модной премии, произошло серьезное ЧП. Выступление отменили, а всех зрителей срочно эвакуировали.
Инцидент произошел в Нью-Йорке, во время выступления Дженнифер Лопес в спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден. Звезда открыла свое феерическое шоу под рев публики. Но в начале третьей песни внезапно выключился свет. Спустя время стало понятно, что это серьезно. 20 тысяч зрителей пришлось эвакуировать из зала.
Шоу Джей Ло было сорвано из-за блэкаута. Почти на 12 часов из-за выхода из строя одного из трансформаторовна 64-й улице (Манхэтте) около70 тысяч человек в Нью-Йорке остались без света.
Дженнифер прокомментировала ситуацию. Она сказала, что ей очень жаль, и пригласила всех на повторный концерт, который должен состояться 15 июля.
Отключение электроэнергии произошло в годовщину масштабного сбоя в электроснабжении в 1977 году, который погрузил Нью-Йорк в темноту и спровоцировал массовые грабежи и поджоги. Еще один масштабный блэкаут поизошел в августе 2003 года.
В этот раз несколько поездов метро застряли с пассажирами в тоннелях. Пришлось проводить эвакуацию. Один из пострадавших рассказал журналистам, что просидел в вагоне с другими пассажирами более часа. И только потом появились полицейские, которые помогли им подняться на поверхность.
Отключился свет и на Бродвее. Там отменили все спектакли.
Напомним, Дженнифер Лопес готовится к пышной свадьбе с бейсболистом Алексом Родригесом. Торжество планируют провести на Багамских островах. Оно обойдется молодым примерно в 15 миллионов долларов.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на фестивале современной украинской музыки «Kozak Fest» из-за сильного ветра обвалилась крыша сцены.
Также во время концерта на Потемкинской лестнице в Одессе обрушилась конструкция.
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