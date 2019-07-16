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Платье подкачало: Лесю Никитюк раскритиковали за неудачный наряд (фото)
Популярная телеведущая Леся Никитюк, поймавшая букет невесты на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова в Италии, блистала на красной дорожке Одесского кинофестиваля. Для выхода в свет она выбрала переливающееся приталенное платье с разрезом от бедра и глубоким декольте, подчеркивающее ее стройную фигурку.
Свой образ она дополнила бежевыми туфлями на каблуке, легкими локонами и нежным макияжем.
Подписчики в комментариях пишут, что в этом платье Леся выглядит слишком худой, а ее грудь вовсе пропала.
«Леся желаю быть лучшей. Но, не в обиду, платье — «не але», «Леся, платье так себе. А ты класс», «Отдельно Леся и отдельно платье — супер. Вместе — нехорошо», «Платье подкачало», «Обожаю вас! Но платье неудачное», «Обожаю тебя, но наряд… Как? Ты такая стильная и народная», «Платье не к лицу. Аж синяя вышла», «Лесяяя, у тебя такой хороший вкус, но эта прическа и платье, прости», — комментируют наряд Никитюк подписчики.
Леся призналась, что во время небольшого отдыха в Италии она позволяла себе всякие вкусности, в том числе и любимую пасту. Но это не отразилось на ее фигуре.
Никитюк показала свои аппетитные формы в соблазнительном купальнике.
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