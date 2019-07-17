Происшествия

Страшная авария с пассажирским автобусом под Николаевом: погиб отец с двумя детьми (фото)

Трагедия произошла 17 июля, около 00:30, на 46-м км автодороги Н-24 Николаев — Благовещенск. Неподалеку от села Лукашевка Первомайского района Николаевской области произошло лобовое столкновение автомобиля Citroen Berlingo под управлением 35-летнего водителя с рейсовым пассажирским автобусом Neoplan сообщением Железный Порт — Шепетовка. В автобусе находилось 30 пассажиров и два водителя. Ранее в результате смертельного ДТП под Киевом, вблизи села Гуровщина, с участием маршрутки Volkswagen LT и легковушки Ford Mondeo, погибли водитель и пассажир легкового авто.

Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции, в результате трагического происшествия водитель Citroen, его 12-летний сын и семилетняя дочь от полученных телесных повреждений погибли на месте ДТП. Женщину-пассажира (по предварительной информации — мать детей) Citroen, получившую травмы, в тяжелом состоянии доставили в больницу Первомайска. Находившиеся в автобусе люди в ДТП не пострадали.

На месте ДТП работали полицейские и спасатели.

Начато уголовное производство по признакам ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

А накануне, 16 июля днем на 218-м км той же автодороги, вблизи села Константиновка Новоодесского района произошло ДТП, в котором пострадали четверо детей. За рулем ВАЗ-2106 находился 16-летний подросток, его пассажирами были дети 9, 8 и 4 лет. Автомобиль столкнулся на дороге с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito под управлением 37-летнего водителя. Все четверо, находившихся в «Жигулях», получили травмы и доставлены в больницу.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, информация о ДТП внесена в Единый учет предварительно по признакам ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Устанавливаются все обстоятельства ДТП, решается вопрос о привлечении к ответственности отца несовершеннолетнего подростка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП под Одессой, в котором погибли двое иностранцев.



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