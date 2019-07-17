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Происшествия

Россиянин продавал украинцев в рабство: раскрыта преступная схема

11:09 17 июля 2019 214
Мужчина в пекарне
Инф. «ФАКТОВ»

Гражданин России создал на территории Украины сеть «реабилитационных центров», где насильно удерживали социально незащищенных людей и продавали для тяжелого труда на предприятия. Ранее подобный «центр» полиция разоблачила в Луцке.

О начале второго этапа специальных мероприятий полиции Киевской области по документированию действий вооруженной преступной группировки под руководством россиянина сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Бездомные, лица, имеющие проблемы с алкоголем и наркотиками, в этих „центрах“ были почти рабами, ибо их „продавали“ для тяжелого труда на различные объекты Киева, в частности в пекарни и на другие производства», — пишет Аброськин в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харьковской области полиция разоблачила очередной реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов, где принудительно содержалось 15 наркозависимых граждан. Им не оказывали никакого лечения. Больных силой заставляли принимать неизвестные лекарственные препараты и применяли к ним физическую силу.

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