- 12:33 Под Киевом мужчина попытался слезть по связанным простыням с пятого этажа и упал: фото с места ЧП
- 12:28 Депутат Виктория Муха сообщила о начале строительства детсада в Святошинском районе
- 12:24 У Путина сказали, готовы ли признать независимость "ДНР"-"ЛНР"
- 12:21 Самовыдвиженец Максим Курячий гарантирует максимальную поддержку Днепру и его жителям в новом созыве Рады
- 12:19 «Динамо» — «Шахтер»: стало известно, какой телеканал покажет матч за Суперкубок Украины
- 12:19 СБУ установила полторы сотни причастных к крушению MH17 на Донбассе
- 12:15 В Австрии сделали неожиданное заявление об экстрадиции Фирташа в США
- 12:02 Порошенко больше всех сделал для развития государственности Украины — опрос
- 12:02 Свитолина показала своему бойфренду Киев и Одессу
- 11:42 Точно в десятку: в сети показали видео удачного удара ВСУ по позициям боевиков под Горловкой
- 11:41 В Украине дорожают сигареты: сколько будет стоить пачка к концу июля
- 11:35 Возлюбленная Виктора Павлика намекнула на свадьбу
Россиянин продавал украинцев в рабство: раскрыта преступная схема
Гражданин России создал на территории Украины сеть «реабилитационных центров», где насильно удерживали социально незащищенных людей и продавали для тяжелого труда на предприятия. Ранее подобный «центр» полиция разоблачила в Луцке.
О начале второго этапа специальных мероприятий полиции Киевской области по документированию действий вооруженной преступной группировки под руководством россиянина сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
«Бездомные, лица, имеющие проблемы с алкоголем и наркотиками, в этих „центрах“ были почти рабами, ибо их „продавали“ для тяжелого труда на различные объекты Киева, в частности в пекарни и на другие производства», — пишет Аброськин в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харьковской области полиция разоблачила очередной реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов, где принудительно содержалось 15 наркозависимых граждан. Им не оказывали никакого лечения. Больных силой заставляли принимать неизвестные лекарственные препараты и применяли к ним физическую силу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!