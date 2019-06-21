- 18:05 Убийство 11-летней девочки под Одессой: подозреваемого отправили в СИЗО
- 17:52 В Украине испытали боевую часть ракетного комплекса "Нептун": впечатляющие фото и видео
- 17:46 Пытали и кормили психотропами: на Волыни разоблачили «реабилитационный центр»
- 17:45 Стало известно, что Кейт Миддлтон подарила принцу Уильяму на 37-летие
- 17:40 155 км/час на спидометре и пачка сигарет: Буффон опубликовал скандальный снимок за рулем авто
- 17:21 Еще один комик собрался идти в Раду
- 17:20 Обвиняют в шантаже: полиция пришла с обысками к украинским хакерам-волонтерам
- 17:10 Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную после 2014 года, — центр Разумкова
- 17:06 София Ротару после длительного перерыва выступит в России
- 17:00 В Киеве 22–23 июня из-за Дня молодежи изменят маршруты наземного транспорта и закроют станции метро
- 16:56 "Кернес сбежал": в харьковском горсовете отказались говорить о возвращении проспекту имени Жукова
- 16:46 Аплодирую стоя решению Зеленского передать здание Администрации президента под музей, — Ройтбурд
Пытали и кормили психотропами: на Волыни разоблачили «реабилитационный центр» (фото, видео)
В Луцком в фейковом центремедицинской реабилитации «Ренессанс», который якобы специализировался на на лечении от наркотической и алкогольной зависимости, незаконно удерживали более 50 человек. Об этом сообщает Волынский главк полиции. Ранее в Харьковской области полиция разоблачила подобный реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов.
Учреждение действовало на улице Владимирской и в селе Проминь. Людей пытали и подвергали психологическому давлению.
По информации полиции, им вводились препараты, вероятно психотропного действия, приводящие к расстройствам психики и дальнейшей недееспособности.
Фигуранты, которые с целью материального обогащения незаконно держали граждан Украины и иностранцев в 2-х псевдо центрах, задержали.
Силовиками были обнаружены вещественные доказательства и около 60 пациентов, из которых более двадцати уже заявили об их незаконном лишении свободы и пытках.
В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия в рамках досудебного расследования.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Харькове из незаконных реабилитационных центров для алкоголиков и наркоманов правоохранители освободили сразу 230 человек, которых в пяти домах удерживали адепты одной из протестантских церквей. А в Днепропетровской области дело о фейковом «реабилитационном центре» дошло до суда.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...