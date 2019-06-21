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Пытали и кормили психотропами: на Волыни разоблачили «реабилитационный центр» (фото, видео)

В Луцком в фейковом центремедицинской реабилитации «Ренессанс», который якобы специализировался на на лечении от наркотической и алкогольной зависимости, незаконно удерживали более 50 человек. Об этом сообщает Волынский главк полиции. Ранее в Харьковской области полиция разоблачила подобный реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов.

Учреждение действовало на улице Владимирской и в селе Проминь. Людей пытали и подвергали психологическому давлению.

По информации полиции, им вводились препараты, вероятно психотропного действия, приводящие к расстройствам психики и дальнейшей недееспособности.

Фигуранты, которые с целью материального обогащения незаконно держали граждан Украины и иностранцев в 2-х псевдо центрах, задержали.

Силовиками были обнаружены вещественные доказательства и около 60 пациентов, из которых более двадцати уже заявили об их незаконном лишении свободы и пытках.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия в рамках досудебного расследования.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Харькове из незаконных реабилитационных центров для алкоголиков и наркоманов правоохранители освободили сразу 230 человек, которых в пяти домах удерживали адепты одной из протестантских церквей. А в Днепропетровской области дело о фейковом «реабилитационном центре» дошло до суда.

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