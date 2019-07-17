В Украине дорожают сигареты: сколько будет стоить пачка к концу июля

Деньги

В Украине начали массово дорожать табачные изделия. По оценкам экспертов, дешевые сигареты подорожают минимум на 1,3 гривни, а в среднем стоимость пачки сигарет вырастет на 2,2 гривни. Окончательно новые цены сформируются уже к концу месяца, когда исчерпаются старые запасы продавцов. Это связано тем, что с 1 июля ставки акцизного сбора на табачные изделия выросли на 9 процентов.

Кстати, это уже второе повышение акциза в 2019 году. В январе акциз планово поднимали на 20%, а теперь его скорректировали на уровень инфляции. В результате, с учетом роста акцизов, в нынешнем году пачка сигарет подорожает на 6 гривен по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что наше государство уже давно взяло курс на постепенное увеличение налогообложения табачных изделий. В частности, при принятии государственного бюджета на 2018 год Верховная Рада внесла в Налоговый кодекс поправки для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений, предусматривающие увеличение акцизов на табачные изделия. Причем предусмотрено было постепенное повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий.

В 2018 году акцизных ставок повысили на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7% за счет предыдущей индексации. Таким образом, в целом за год акцизы на табак выросли на 27,9%, а в последующие годы, вплоть до 2025-го, ежегодный рост должен составлять 20%. Плюс дополнительно акциз корректируется в зависимости от уровня инфляции.

Следовательно, уже с 2025 года доля акцизного обязательства в средневзвешенной розничной цене на сигареты должна достичь 60%, а сумма акцизного налога — не менее 90 евро за 1 тысячу сигарет. И если 90 евро — это 60%, то общая стоимость сигарет может достичь 150 евро за тысячу штук, или же три евро за стандартную пачку. При нынешнем курсе валют это около 90 гривен. Без учета девальвации гривни, которая может произойти до 2025 года. То есть пачка сигарет будет стоить точно не меньше 100 гривен.

Стоит напомнить, что в Министерстве здравоохранения подготовлен проект закона, существенно ужесточающий правила не только для рынка традиционного табака, но для рынка различных электронных сигарет.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter