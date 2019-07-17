Украина

Порошенко больше всех сделал для развития государственности Украины — опрос

Пятый президент Петр Порошенко внес самый большой вклад в развитие украинской государственности среди всех президентов Украины за всю историю независимости. Таковы данные социологического исследования, проведенного Институтом стратегических исследований и прогнозов «Янус» и Центром «Социс» с 3 по 9 июля этого года .

Петр Порошенко был эффективным главой государства в большинстве из направлений развития страны, — считают опрошенные социологами респонденты. Особенно значительные достижения Петра Порошенко — это европейская интеграция и укрепление обороноспособности Украины, укрепление независимости нашего государства и проведение реальных реформ.

Исследователи также отмечают, что оценка достижений Петра Порошенко на посту президента Украины по сравнению с прошлым годом существенно улучшилась.

Исследование проводилось с 3 по 9 июля совместными усилиями Института стратегических исследований и прогнозов «Янус» и Центра «СОЦИС». Опрос проводился на планшетах методом F 2 °F по общенациональной выборке, представляющей взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Опрошено 2000 респондентов.

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