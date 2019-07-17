- 12:33 Под Киевом мужчина попытался слезть по связанным простыням с пятого этажа и упал: фото с места ЧП
- 12:28 Депутат Виктория Муха сообщила о начале строительства детсада в Святошинском районе
- 12:24 У Путина сказали, готовы ли признать независимость "ДНР"-"ЛНР"
- 12:21 Самовыдвиженец Максим Курячий гарантирует максимальную поддержку Днепру и его жителям в новом созыве Рады
- 12:19 «Динамо» — «Шахтер»: стало известно, какой телеканал покажет матч за Суперкубок Украины
- 12:19 СБУ установила полторы сотни причастных к крушению MH17 на Донбассе
- 12:15 В Австрии сделали неожиданное заявление об экстрадиции Фирташа в США
- 12:02 Порошенко больше всех сделал для развития государственности Украины — опрос
- 12:02 Свитолина показала своему бойфренду Киев и Одессу
- 11:42 Точно в десятку: в сети показали видео удачного удара ВСУ по позициям боевиков под Горловкой
- 11:41 В Украине дорожают сигареты: сколько будет стоить пачка к концу июля
- 11:35 Возлюбленная Виктора Павлика намекнула на свадьбу
Порошенко больше всех сделал для развития государственности Украины — опрос
Пятый президент Петр Порошенко внес самый большой вклад в развитие украинской государственности среди всех президентов Украины за всю историю независимости. Таковы данные социологического исследования, проведенного Институтом стратегических исследований и прогнозов «Янус» и Центром «Социс» с 3 по 9 июля этого года .
Петр Порошенко был эффективным главой государства в большинстве из направлений развития страны, — считают опрошенные социологами респонденты. Особенно значительные достижения Петра Порошенко — это европейская интеграция и укрепление обороноспособности Украины, укрепление независимости нашего государства и проведение реальных реформ.
Исследователи также отмечают, что оценка достижений Петра Порошенко на посту президента Украины по сравнению с прошлым годом существенно улучшилась.
Исследование проводилось с 3 по 9 июля совместными усилиями Института стратегических исследований и прогнозов «Янус» и Центра «СОЦИС». Опрос проводился на планшетах методом F
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что команда партии «ЕС» летит в Страсбург, чтобы сформировать группу друзей Украины в новом Европарламенте.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!