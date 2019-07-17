Спорт

«Динамо» — «Шахтер»: стало известно, какой телеканал покажет матч за Суперкубок Украины

В воскресенье, 28 июля, киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» на стадионе «Черноморец» в Одессе разыграют Суперкубок Украины по футболу.

Уже известно, что дуэль отечественных грандов будут транслировать в прямом эфире (начало — в 21:00) телеканалы «Украина» и «Футбол 1». При этом трансляция будет вестись 18 камерами.

За 11 дней до матча на арену реализовано более 13 тысяч билетов стоимостью от 100 до 530 гривен.

Призовой фонд поединка, как и в прошлом году, составит 2 млн гривен (победитель получит 1,25 млн, проигравший — 750 тысяч).

Напомним, в прежние годы «Шахтер» выигрывал Суперкубок Украины восемь раз, а «Динамо» — семь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хацкевич рассказал, почему Цыганков не играет за «Динамо».

Фото ФК «Шахтер»

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