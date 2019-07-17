- 12:57 В России продлили арест пленным украинским морякам (обновляется)
- 12:48 Лето возвращается: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни
- 12:47 Стоимость электроэнергии тепловой генерации на новом рынке снизилась на 13%, — Александр Трохимец
- 12:44 «Арсенал» — «Бавария»: где смотреть матч Международного кубка чемпионов
- 12:37 Несколько раз хотели развестись: Регина Тодоренко рассказала о непростой жизни с Владом Топаловым
- 12:33 Под Киевом мужчина попытался слезть по связанным простыням с пятого этажа и упал: фото с места ЧП
- 12:28 Депутат Виктория Муха сообщила о начале строительства детсада в Святошинском районе
- 12:24 У Путина сказали, готовы ли признать независимость "ДНР"-"ЛНР"
- 12:21 В новом созыве Рады гарантирую максимальную поддержку Днепру и его жителям, — Максим Курячий
- 12:19 «Динамо» — «Шахтер»: стало известно, какой телеканал покажет матч за Суперкубок Украины
- 12:19 СБУ установила полторы сотни причастных к крушению MH17 на Донбассе
- 12:15 В Австрии сделали неожиданное заявление об экстрадиции Фирташа в США
Под Киевом мужчина попытался слезть по связанным простыням с пятого этажа и упал: фото с места ЧП
В Вишневом (Киево-Святошинский район) мужчина попытался по связанным простыням спуститься с пятого этажа, однако не удержался и упал. Ранее в Луцке 11-месячный малыш выпал из окна квартиры на пятом этаже.
Фото с места чрезвычайного происшествия в социальных сетях опубликованы на страничке «Киев Оперативный». В комментарии указывается, что ЧП произошло в ЖК «Акварели».
На фото видно, что связанные полотна, закрепленные на пятом этаже, заканчиваются на уровне второго этажа. Видимо, оттуда и свалился пострадавший, которого медики увезли в карете скорой помощи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве выпускник 11 класса упал с 16 этажа многоэтажного дома и погиб. По словам друга погибшего, они вместе стояли общем балконе дома и общались на разные темы, когда парень внезапно заговорил о смерти. Друг пошел к своей квартире, чтобы проверить, закрыта ли входная дверь, а когда вернулся, товарища уже не было на месте.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...