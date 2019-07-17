Происшествия

Под Киевом мужчина попытался слезть по связанным простыням с пятого этажа и упал: фото с места ЧП

В Вишневом (Киево-Святошинский район) мужчина попытался по связанным простыням спуститься с пятого этажа, однако не удержался и упал. Ранее в Луцке 11-месячный малыш выпал из окна квартиры на пятом этаже.

Фото с места чрезвычайного происшествия в социальных сетях опубликованы на страничке «Киев Оперативный». В комментарии указывается, что ЧП произошло в ЖК «Акварели».

На фото видно, что связанные полотна, закрепленные на пятом этаже, заканчиваются на уровне второго этажа. Видимо, оттуда и свалился пострадавший, которого медики увезли в карете скорой помощи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве выпускник 11 класса упал с 16 этажа многоэтажного дома и погиб. По словам друга погибшего, они вместе стояли общем балконе дома и общались на разные темы, когда парень внезапно заговорил о смерти. Друг пошел к своей квартире, чтобы проверить, закрыта ли входная дверь, а когда вернулся, товарища уже не было на месте.

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