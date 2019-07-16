11-месячный мальчик упал с 5 этажа прямо на прохожих: детали происшествия (видео)

Происшествия

В Луцке на улице Нила Хасевича, 6 в субботу, 13 июля, произошел несчастный случай — 11-месячный малыш выпал из окна квартиры на пятом этаже. Напомним, в начале июля в Одессе выпавшая из окна пятилетняя девочка получила травмы, не совместимые с жизнью.

Во время падения в Луцке мальчик зацепился за металлический профиль балкона третьего этажа, что и предотвратило трагедию. Малыш висел на одной ручке на шнурке. Его увидела женщина, которая внизу кормила котов. Она начала кричать, на крик подбежали мужчины. Один стал на крышу, другой лег и они таким образом поймали ребенка.

Как сообщает «UA Волинь», по словам мамы младенца, Юлии Рогак, она мыла посуду, 11-месячный Демьян играл рядом. Женщина отвернулась на мгновение, как ребенок оказался за окном.

«Начала кричать, стою в шоке, слышу люди снизу кричат, было страшно заглядывать. Смотрю, он был на руках двух мужчин», — рассказала мама ребенка.

Заведующий детским отделением Валентин Мартынюк рассказал, что у ребенка было шоковое состояние, ушиб органов грудной клетки и брюшной полости, множественные ссадины головы, лица, туловища. В настоящее время состояние ребенка приближено к удовлетворительному.

Врач считает, что рядом с ребенком был «ангел хранитель, который с 5 этажа снес его на руках, а руками его были прохожие, правильно среагировали и спасли ребенка.»

Соседи отмечают, что ЧП произошло в благополучной семье. Ребенок всегда был присмотрен и ухожен.

Издание отмечает, что по данному факту возбуждено уголовное производство относительно невыполнения родительских обязанностей. Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет ограничения свободы.

Отметим, в Украине с наступлением жары участились случаи падения детей с высоты. Происходит это, когда родители оставляют ребенка без присмотра, а окно либо открыто настежь, либо прикрыто легкой антимоскитной сеткой.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в Москве случайный прохожий спас выпавшего из окна ребенка, подхватив его на лету. Двухлетний мальчик был оставлен без присмотра родителями, добрался до окна и рухнул вниз с многоэтажки. Ребенок остался жив только благодаря счастливому случаю. После падения у малыша диагностированы ссадины и сотрясение, но обошлось без тяжелых внутренних повреждений.

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