Жара и дожди: синоптики дали прогноз погоды на конец июля

Общество и люди

Так ли это, «ФАКТЫ» узнали у известных украинских синоптиков.

Заместитель начальника отдела кратковременных прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня подтвердила «ФАКТАМ», что в Украину вернется жара.

— До конца этой недели мы ожидаем повышение температуры на юге до 30—32 градусов тепла,— сказала Наталья Голеня. — А в Киеве, на севере и западе страны ожидается повышение до 28—29 градусов тепла. Эти показатели температуры удержатся и в начале следующей недели. Жара продержится до 24 июля, когда начнется снижение температуры до более комфортных значений: около 20 выше нуля на севере и западе, а на юге — до 25—27 выше нуля.

— Стоит ли ожидать таких обильных осадков, как недавние?

— На этой неделе их будет очень мало, а вот в средине следующей недели стоит ожидать увеличения осадков.

В четверг, 18 июля, ожидаются дожди в северных областях с сильным порывистым ветром, скорость которого будет достигать 10 метром в секунду. В этот день холоднее всего будет в столице, где столбики термометров опустятся до отметки плюс 21, а вот в южных областях ожидается до 25 градусов тепла.

В пятницу, 19 июля, грозовые дожди пройдут на западе Украины. Днем в северных областях столбики термометров опустятся до отметки пляс 23, а на юге поднимутся до 29 градусов тепла.

В субботу, 20 июля, грозы пройдут в западных и северных областях. Днем на западе и севере страны будет плюс 23, а на юге довольно жарко — до 29 градусов выше нуля.

А в воскресенье, 21 июля, грозы накроют всю Украину, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, где будет сухо. Днем на западе до 25 градусов тепла, чуть меньше в Ивано-Франковской области — плюс 24. А вот на юге в воскресенье будет жарко — до 30 градусов выше нуля.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань, 30-градусная жара в Украине задержится недолго.

— В ближайшие дни жара не будет постоянной, каждые 4 дня температура воздуха будет опускаться на пару градусов, — прогнозирует Леонид Горбань. — Спада жары стоит ожидать, где-то 18—23 июля. Такие температурные качели продержатся до 15 августа, когда температура в Украине существенно снизится.

— Будут ли еще в июле обильные осадки, такие как в конце минувшей недели?

— По моим подсчетам, те дожди, которые мы уже видели во втором месяце лета, были принесены в Украину южным циклоном. А 19 и 22 июля атлантический циклон принесет дожди, которые накроют всю страну.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач сказал, что из-за дождей в июле жары ожидать не стоит. «В средине месяца будет умеренное тепло, которое будет чередоваться с холодом, а осадков не ожидается. В конце июля общая картина погоды в Украине не улучшится: возможны дожди, а погожих и теплых дней будет мало», — отметил Деркач.

А вот синоптик Наталья Диденко прогнозирует возвращение жары в Украину.

Согласно еще одному прогнозу, в третью декаду августа вместо традиционного бабьего лета ожидается резкое похолодание.

Фото Людмилы МАСАЛОВОЙ, «ФАКТЫ»

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