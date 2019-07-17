- 13:49 Как будут выглядеть Меган Маркл и Кейт Миддлтон в старости
- 13:43 Денег нет: в сети рассказали о новой экологической беде в Крыму
- 13:39 Родственники жертв катастрофы МН17 открыто обвинили Россию: главные тезисы заявления
- 13:28 «Заря» заключила контракт с экс-футболистом «Байера»
- 13:26 В московском суде пленных моряков встретили аплодисментами
- 13:17 Усик снова засветился в Крыму
- 13:17 В детском лагере в Крыму отравились полсотни детей: все подробности
- 13:16 Убийство ребенка полицейскими в Переяславе: в деле появился третий подозреваемый
- 12:57 В России продлили арест пленным украинским морякам (обновляется)
- 12:48 Лето возвращается: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни
- 12:47 Стоимость электроэнергии тепловой генерации на новом рынке снизилась на 13%, — Александр Трохимец
- 12:44 «Арсенал» — «Бавария»: где смотреть матч Международного кубка чемпионов
Как будут выглядеть Меган Маркл и Кейт Миддлтон в старости (фото)
В Сети набирает популярность мобильное приложение FaceApp, которое позволяет увидеть себя в прошлом, будущем, а также поменять пол. Звезды шоу-бизнеса охотно делятся необычными снимками.
В интернете активно обсуждают фотографии с «постаревшими» голливудскими и украинскими знаменитостями.
Предлагаем посмотреть, как будут стареть члены королевской семьи — супруги британских принцев Гарри и Уильяма. Сохранят ли свою привлекательность Меган Маркл и Кейт Миддлтон?
Приложение имеет множество функций: можно сделать макияж, изменить прическу и даже добавить голливудскую улыбку, которая выглядит довольно реалистичной.
Ранее «ФАКТЫ» показывали, как будут выглядеть в старости знаменитые спортсмены.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!