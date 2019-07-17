Стиль жизни

Как будут выглядеть Меган Маркл и Кейт Миддлтон в старости (фото)

В Сети набирает популярность мобильное приложение FaceApp, которое позволяет увидеть себя в прошлом, будущем, а также поменять пол. Звезды шоу-бизнеса охотно делятся необычными снимками.

В интернете активно обсуждают фотографии с «постаревшими» голливудскими и украинскими знаменитостями.

Предлагаем посмотреть, как будут стареть члены королевской семьи — супруги британских принцев Гарри и Уильяма. Сохранят ли свою привлекательность Меган Маркл и Кейт Миддлтон?

Приложение имеет множество функций: можно сделать макияж, изменить прическу и даже добавить голливудскую улыбку, которая выглядит довольно реалистичной.

Ранее «ФАКТЫ» показывали, как будут выглядеть в старости знаменитые спортсмены.

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