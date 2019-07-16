Шоу-бизнес

Винник, Брежнева, Каменских: как звезды шоу-бизнеса будут выглядеть в старости (фото)

В Сети набирает популярность мобильное приложение FaceApp, позволяющее состарить лет на 30 любого человека. Ранее «ФАКТЫ» провели популярный эксперимент и показали знаменитых спортсменов в возрасте.

Обработанными снимками охотно делятся артисты, политики и спортсмены. Чтобы получить «старое» фото, нужно всего лишь загрузить любую фотографию, а программа выдает новый снимок. Предлагаем посмотреть на наших звезд шоу-бизнеса, как они могут выглядеть через лет 30.

«Если мои 100 лет будут выглядеть так… то я согласна!» — написала Оля Полякова под фото, на котором она обнаженная позирует на обложке мужского журнала.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как будут выглядеть в старости украинские политики, в том числе и президент Владимир Зеленский.

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