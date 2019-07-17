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На Полтавщине аистенка спасли из смертельной ловушки (фото)
Необычную операцию по спасению птицы провели сотрудники ГосЧС в Полтавской области. На линию «102» в Кременчуге позвонил житель села Запселье Алексей Бутенко. Он просил спасти аистенка, который повис на гнезде вниз головой и может погибнуть.
Как выяснилось на месте, в усадьбе Бутенко аисты гнездятся более трех десятков лет. Птицы облюбовали электрический столб, который давно уже отрезан от проводов. В этом году в гнезде появился аистенок. Хозяева ждали, что вот-вот он начнет летать. Однако почему-то у птенца это не получалось. В течение двух дней селяне наблюдали, как аистенок срывается с насиженного места, расправляет крылья, но взлететь не может, как будто что держит его за лапки. А когда птенец, зацепившись одной лапкой за гнездо, повис вниз головой, Алексей Бутенко не выдержал — позвонил спасателям.
«Столб высокий, ни одна обычная лестница до его верхушки не достанет», — объяснил Алексей Николаевич.
Только в десять вечера спасатели добрались до гнезда аистов с помощью специальной трехколенчатой лестницы. И увидели, что с птенцом действительно случилась беда — его левая лапка запуталась в веревке, которая, видимо, попала в гнездо, когда его вили взрослые птицы. Она так впилась в сустав, что тот переломился.
Веточку за веточкой спасатели сорок минут разбирали гнездо, чтобы не навредить бедолаге. В клинике ветеринарной медицины, куда они доставили искалеченного птенца, ему ампутировали нижнюю часть лапки. Конечно, в теплые края с родителями аистенок не полетит.
«Спасенную птицу передали в одно из частных предприятий, на котором созданы все условия для содержания дикой фауны, — рассказала главный инспектор отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Кременчугского городского управления ГСЧС в Полтавской области Ирина Сушко. — Там у него будет „товарищ по несчастью“ — аист с перебитым крылом, который уже три года живет на территории декоративного парка. Пока наш „подросток“ отходит от наркоза. А в будущем, надеемся, он научится летать и будет вести обычную для аистов жизнь. Отсутствие лапки этому не помешает, ведь аисты легко стоят на одной конечности и даже спят так».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как киевские пожарные спасли из горящей квартиры попугайчика.
На Западной Украине сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пришлось оказывать помощь аистам, преждевременно вернувшимся весной в Украину. Птицы прилетели как раз накануне очередного периода морозов и снегопадов и могли замерзнуть.
А недавно австралийские рыбаки спасли кенгуру, тонувшего в море за километр от берега.
Фото Кременчугского горрайонного управления ГСЧС
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?