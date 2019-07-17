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Помилование заключенных Путиным и Зеленским: Денисова сделала важное уточнение
Обращения омбудсменов Украины и России к президентам с просьбой о помиловании ряда осужденных и консультации по поводу судьбы политзаключенных украинских моряков в России — это две отдельные задачи, не связанные друг с другом. Об этом уточнила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
«Это не связанные вещи. Они (просьбы о помиловании) не связаны с нашими моряками», — подчеркнула омбудсмен.
По словам Денисовой, она передала своей российской визави Татьяне Москальковой список из 150 фамилий лиц, удерживаемых в российских тюрьмах. Взамен Денисова получила от Москалькой список из 35 фамилий россиян в украинских тюрьмах. Именно этих лиц будут касаться обращения о помиловании, адресованные президентам Украины и РФ.
Напомним, ранее стало известно о консультациях украинской и российской стороны по поводу разных форматов взаимного освобождения удерживаемых лиц.
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