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Метро без жетонов в Киеве: какие станции перешли на новую систему оплаты
Киевский метрополитен неоднократно предупреждал пассажиров, что автоматы по продаже жетонов работать больше не будут, поэтому лучше заблаговременно приобрести проездной или единый электронный билет. Тем более что в кассах метро продают по одному жетону в одни руки. Таким образом столичный метрополитен до 30 октября намерен окончательно отказаться от пластиковых кружков для оплаты проезда.
Как информирует в Facebook «Киевский метрополитен», вестибюлей в метро без жетонов становится больше. С 17 июля кроме станций «Нивки» (выход к пожарной части) и «Ипподром» (выход к ипподрому) турникеты для прохода с жетоном перестали действовать на «Теремках» (выход к ТРЦ «Магеллан»). Отныне здесь используют лишь современные средства оплаты проезда. Ранее приобретенные жетоны еще можно использовать на турникетах других вестибюлей этих станций. Жетоны постепенно выводят из обращения, а окончательно распрощаться с ними придется 30 октября.
Для тех, кто пользуется услугами подземки постоянно или эпизодически, можно выбрать другие удобные формы оплаты проезда:
— карточка метро, которая продается на всех станциях (за наличный и безналичный расчет) по залоговой цене в 15 гривен (эти деньги возвращаются в кассе после использования карточки), а стоимость одной поездки варьируется от 6,5 до 8 гривен в зависимости от приобретенного количества поездок (по этой карточке можно проводить и группу лиц, экскурсии). Карточка действует в течение года с дня последней поездки;
— бесконтактная банковская карточка. Оплату картой принимают желтые турникеты, за каждую поездку снимается 8 гривен. Работает с приложениями ApplePay и GooglePay. Когда в банковской системе случаются сбои, приходится ждать либо выбрать другой вариант оплаты;
— е-билет (стоимость 50 гривен) используется как для поездок в подземке (турникеты с надписью KYIV SMART CARD), так и в наземном транспорте. Единый билет можно купить на станциях метро «Академгородок», «Арсенальная», «Выдубичи», «Крещатик», «Лесная», «Майдан Незалежности», «Почайна», «Театральная», «Теремки». Если ее пополнить сразу на 50 поездок, то оплата будет не по 8 гривен, а по 6,50. Кроме того, эту карту можно в любое время вернуть в кассу и забрать залоговую стоимость. Карточка работает год с момента предыдущего пользования ею. Пополнить карточку можно также онлайн. Оператором системы является КП «ГИВЦ», и если что-то не сработало, следует обращаться по телефону 044 366 55 55.
Заменить сломанную карту и перенести количество оставшихся поездок на новую можно в сервисных центрах на станциях: «Дарница», «Дорогожичи», «Майдан Незалежности», «Политехнический институт», «Почайна» и «Крещатик» (с 8:00 до 19:00, без выходных, техперерыв с 12:00 до 12:30).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве на центральной станции метро открыли сервисный центр. Курьезный случай произошел при обмене синих жетонов на зеленые: один из пассажиров принес на обмен более 2 тысяч жетонов. Видимо, еще и поэтому сейчас кассы метро продают всего один жетон в одни руки.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».