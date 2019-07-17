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На Донбассе умер наблюдатель ОБСЕ
Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Чеслав Концкий скончался в Краматорске (Донецкая область). Об этом говорится в сообщении посольства Республики Польша в Украине в Twitter.
«С глубокой скорбью мы восприняли известие о смерти наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске господина Чеслава Концкого. Посольство Республики Польша в Украине выражает глубокие соболезнования родственникам и близким умершего, а также сотрудникам миссии СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении.
Напомним, в апреле 2017 года во время патрулирования вблизи неподконтрольного Украине села Пришиб в Луганской области погиб член команды СММ ОБСЕ — фельдшер из США. Один из бронированных автомобилей миссии пострадал от взрыва. Еще двоих членов патруля из Германии и Чешской Республики доставили в больницу. Прокуратура классифицировала инцидент как теракт.
Как сообщали «ФАКТЫ», на заседании Совбеза ООН 16 июля, который был созван по инициативе России с целью повторно обсудить украинский «языковый закон», европейские государства осудили действия боевиков и их кураторов, препятствующие или угрожающие деятельности СММ ОБСЕ на Донбассе. Они также призвали обе стороны полностью выполнять Минские соглашения и поддерживать диалог на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске.
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