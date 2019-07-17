Страны-участницы Совбеза ООН потребовали от России освободить украинских моряков

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Страны-члены Совета безопасности ООН Бельгия, Франция, Германия, Польша и Соединенное Королевство, а также Эстония сделали совместное заявление после заседания совета относительно закона о функционировании украинского языка. Об этом говорится в сообщении постоянного представительство Украины при организации на странице в Facebook.

«Мы как государства-члены Европейского союза полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, и осуждаем российскую незаконную аннексию Крыма. Мы призываем Россию безоговорочно освободить всех 24-х военнослужащих, незаконно захваченных 25 ноября 2018 года во время инцидента возле Керченского пролива, и вернуть захваченные украинские суда в соответствии решению Международного трибунала по морскому праву 20 мая», — сказано в заявлении.

Также представители указанных стран призвали Россию возобновить свободу навигации в Азовском море, прекратить поддерживать конфликт на Донбассе и воздержаться от действий, ставящих под угрозу реализацию минских соглашений, которые подразумевают полное возобновление контроля властей Украины над территориями, описанными в соглашении. В частности, от РФ потребовали прекратить свою финансовую поддержку сепаратистов и прекратить выдавать паспорта украинским гражданам на Донбассе.

Также шесть стран также заявили, что осуждают неприемлемую атаку на санитарный автомобиль возле Водяного 1 июля. Кроме того, страны осуждают действия, препятствующие или угрожающие деятельности СММ ОБСЕ на Донбассе, и призывают обе стороны полностью выполнять Минские соглашения и поддерживать диалог в нормандском формате и на уровне ТКГ в Минске.

«Мы поощряем участие России и Украины во встрече на уровне политических советников в нормандском формате в Париже 12 июля, также как и успешное разведение сил и средств в Станице Луганской в июле. Мы настаиваем, что Совет Безопасности должен продолжать заниматься этим вопросом, так как ситуация в Украине является предметом международного беспокойства», — говорится в сообщении.

В связи с тем, что 17 июля отмечается пятая годовщина сбития рейса MH17, которое привело к смерти 298 людей, представители стран призвали все стороны, в частности Российскую Федерацию, в полной мере сотрудничать с JIT, а уголовное производство в Нидерландах установить ответственность за сбитие MH17 в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166.

Как известно, делегация РФ созвала 16 июля заседание Совбеза ООН для обсуждения закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который вчера вступил в силу. Ранее Россия уже пыталась созвать такое обсуждение в мае, однако тогда его проведение заблокировали партнеры Украины, сославшись на его манипулятивную цель.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время заседания Совбеза ООН представитель Украины Владимир Ельченко поставил на место представителя России, за его слова об «ущемлении» в Украине русскоговорящего населения. Ельченко отметил, что Россия злоупотребила своим правом просить Совбез ООН повторного рассмотрения письма, касающегося украинского языка в Украине.

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