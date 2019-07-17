Происшествия

Установлена точная причина смерти ребенка, которого мать выкинула в чемодане в Черновцах

В Черновцах продолжают расследовать жуткую историю с чемоданом, в котором нашли тело ребенка. В деле появились первые результаты судмедэкспертизы. Признаков насильственной смерти ребенка эксперты не обнаружили. Как оказалось, мальчик мог умереть вследствие бронхиальной астмы. Заболевание сопровождается приступами, которые, при неоказании своевременной помощи, грозят удушением.

Судмедэксперты подтвердили, что смерть ребенка наступила за несколько дней до того, как его тело нашли в чемодане. Также окончательно прояснилось, что темные следы на теле возникли не от побоев, а являлись так называемыми трупными пятнами. Об этом сообщает ТРК «Буковина».

Пока что заключение судмедэкспертов считается предварительным, а через неделю ожидаются результаты повторной экспертизы, которая должна подтвердить озвученные выводы.

Напомним, 27 июня на окраине Черновцов был обнаружен новый красный чемодан, а в нем — тело ребенка. Записи видеокамер подтвердили, что чемодан принесла на пустырь мать умершего мальчика. Женщину объявили в розыск.

Ребенка похоронили его дедушка с бабушкой. Тем временем, 22-летняя мать мальчика выехала со съемной квартиры и, возможно, покинула Черновцы.

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