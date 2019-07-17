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Венгерские власти продемонстрировали пренебрежение к Украине как партнеру, — Иванна Климпуш-Цинцадзе
Приезд в Закарпатье делегаций из Венгрии и главы венгерского МИД Петера Сийярто в разгар горячей избирательной кампании — это неприкрытое вмешательство во внутренние дела Украины. Такое мнение выразила на своей странице в Facebook вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
«Это грубое нарушение украинского законодательства, прямо запрещающего участие иностранцев в предвыборной агитации, в том числе в публичных мероприятиях, — подчеркивает Климпуш-Цинцадзе. — Визит проходил, несмотря на настойчивые рекомендации МИД Украины воздержаться от подобных шагов до завершения парламентских выборов.
Венгерские власти продемонстрировали пренебрежение к Украине как партнеру, к ее суверенитету и законам. Добрый сосед, которым Венгрия постоянно представляет себя на международных площадках, так себя не ведет".
По словам вице-премьера по вопросам евроинтеграции, все попытки Украины наладить диалог, основываясь на взаимопонимании и уважении, наталкивались фактически на язык ультиматумов.
«Ситуация в Закарпатье вызывает большое беспокойство, — написала политик. — Как вице-премьер-министр, которому очень близок этот регион, я постоянно поднимала вопрос необходимости усиливать присутствие Украины в регионе.
Мои визиты в Закарпатье и открытость вызвали недовольство у тех, кто хотел там просто закрыть глаза на проблему.
Сегодня игнорирование равнозначно предательству национальных интересов. В будущей Верховной Раде приложу все усилия, чтобы Закарпатье оставалось в центре внимания парламента и правительства", — подчеркнула вице-премьер.
Ранее Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что новой команде необходимо продолжить курс на евроинтеграцию Украины. Что касается «Европейской Солидарности», то команда партии «ЕС» летит в Страсбург, чтобы сформировать группу друзей Украины в новом Европарламенте.
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