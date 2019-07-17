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Из-за плановых ремонтов в Киеве отключат воду в сотнях домов (адреса)
В Киеве традиционно ведутся профилактические ремонты систем водообеспечения. Работы на ближайшие дни запланированы по следующим адресам:
18 июля
- с 9:00 до 24:00 — на улицах Бориспольская, 28, 28/1, 28а, 28б, 28 В, Полесская, 15а, в переулке Полесском, 11, 13, 15 (Дарницкий район);
- с 9:00 до 5:00 19 июля — на улице Эстонской, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53/8, 96, 100, 102, 104, 104а, 106, 108, 110, 120, Туполева, 6, 8, 12, 12/1, 12/1а, 12/2, 12/2а, 12/4, 12/5, 12/6 В, переулках Эстонском, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Овощном, 1/118, 2/116, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Шевченковский район);
19 июля
- с 8:00 до 6:00 20 июля — на улицах Генерала Наумова, 3, 13, 15, 17, 34−60, Бахмачской, 1−11, Коростенская, 1−14 (Святошинский район);
23 июля
- с 9:00 до 24:00 — на улице Бориспольской, 11, 13, 15, 28, 28/1 (Дарницкий район).
Водоканал приносит извинения за неудобства и напоминает о необходимости сделать заранее водные запасы на время проведения профилактики.
А по состоянию на 17 июля аварийные бригады работают на участках, где нет холодной воды:
- на улицах Гната Юры, 11, 11а, Гаршина, 1, Василя Стуса, 23/9, 24, 25, 26, 27, Академика Доброхотова, 15, Семашко, 1, Бахмачской, 20, Олевской, 11, бульваре Академика Вернадского, 34/1, 36 (Святошинский район);
- на улице П. Радченко, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (Соломенский район).
- на улицах В. Котарбинского, 23, В. Черновола, 2, Глебова, 2, 14, 16 (Шевченковский район).
О сроках ликвидации повреждений можно справиться по телефонам диспетчерской службы 15−81, (044) 200−73−01.
Тем временем «Киевтеплоэнерго» продолжает менять теплосети. В Подольском районе на улице Маршала Гречко планируют заменить 700 метров изношенных труб (для отопления применяют оборудование со сроком безаварийной работы не менее 25 лет, а для горячей воды срок службы труб достигает 30−40 лет). Новые трубопроводы помогут уменьшить теплопотери на пути к четырем домам. Карта ремонта теплосетей показывает, где появятся новые трубы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что часть Киева останется без воды. В «Киевводоканале» предупредили, где в ближайшие дни из-за монтажа нового насосного оборудования на повышающей станции (улица Академика Каблукова, 9) отключат воду.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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