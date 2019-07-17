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Порошенко в Страсбурге: Мы делаем все, чтобы в резолюции Европарламента были максимально учтены интересы Украины
В среду, 17 июля, в новоизбранном Европарламенте прошла первая встреча группы «Друзья Украины» и команды пятого президента, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко.
Об этом он рассказал в комментарии для журналистов. «В эти дни проходит первая встреча Европарламента, избирается руководство. У нас была уникальная встреча — впервые собрались группа друзей Украины. Почти 30 депутатов Европарламента — это беспрецедентная группа — все приняли активное участие, несмотря на то что встреча длилась почти два часа. Это свидетельство интереса, который Европарламент проявляет к Украине», — убежден Петр Порошенко.
Он отметил, что чрезвычайно важно сохранить тот тренд, который был основан в Европарламенте предыдущего созыва. «Среди участников группы друзей были четыре премьер-министра, три министра иностранных дел, были представлены различные партийные группы», — сказал лидер «Европейской Солидарности».
«На внешнем фронте нужно выступать единой командой. Как и обещал, я буду делать все для того, чтобы защитить интересы Украины. Завтра мы примем участие в заседании Европарламента, где будет обсуждаться резолюция Европарламента по Украине. С одной стороны это демонстрирует, что Украина остается высоко в повестке дня ЕП. Слухи, которые Россия распускает о том, что Европа якобы устала от Украины, — это точно неправда. Надо работать и держать Украину высоко в повестке дня», — убежден Петр Порошенко.
Он сообщил, что украинская делегация обратилась к евродепутатам с несколькими предложениями по завтрашней (18 июля) резолюции.
«Мы обратились с просьбой к депутатам ЕП, чтобы в резолюции обязательно присутствовали несколько позиций. Это сохранение, а в случае невыполнения Минских соглашений и усиление санкций против России. Чтобы ни в коем случае не повторить тот негативный опыт, который продемонстрировала ПАСЕ. Это было твердое и настойчивое обращение. Вторая позиция — призыв к безусловному и немедленному исполнению, без каких-либо дополнительных условий решения приказа Международного трибунала в Гамбурге по освобождению 24 украинских моряков и кораблей, которые незаконно удерживаются в России. Мы отметили, чтобы это квалифицировалось как акт агрессии Российской Федерации против Украины в Керченском проливе и Азовском море.
Мы также обратились с просьбой, чтобы Россия обнародовала перечень политзаключенных, которые незаконно содержатся как в РФ, так и на оккупированной территории Донбасса и в Крыму. А в случае невыполнения приказа трибунала ООН — чтобы была рассмотрена возможность введения Азовского пакета санкций", — отметил Петр Порошенко.
По его словам, это именно та работа, которую и должна сегодня проводить Украина на всех международных площадках.
Ранее Петр Порошенко подчеркнул: «Только от нас зависит, будет ли Украина игроком за мировой шахматной доской».
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..