Украина

Бессрочное перемирие и демонтаж фортификаций: о чем договорились на заседании ТКГ в Минске

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе украинская сторона предложила новое перемирие. Бессрочное прекращение огня предлагается начать с полуночи 21 июля (по киевскому времени).

Об итогах заседания рассказала Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя от Украины Леонида Кучмы. На заседании определили, что будет с линией разграничения в районе Станицы Луганской, откуда Украина отвела войска. Сторонам предстоит демонтировать укрепительные сооружения и провести ремонт моста. Было договорено, что демонтаж начнется синхронно, со стороны ОРЛО нужно будет убрать мостовые фортификации и символику квазигруппировок. Украинская сторона готова приступить к ремонтным работам на мосту.

Что касается гуманитарных вопросов, то продолжится работа над списками удерживаемых лиц: необходимо взаимное подтверждение списков. Со стороны ОРДЛО подтвердили местонахождение 69 наших граждан и запросили освобождения 208 человек из украинских тюрем и СИЗО.

Напомним, на прошлой встрече в Минске украинская сторона уже предлагала ввести «хлебное» перемирие, но договоренностей не удалось достигнуть. Также не получилось согласовать вопросы обмена удерживаемыми лицами.

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