- 21:35 «Европейская Солидарность» в следующем парламенте продолжит укреплять дружеские отношения с Европарламентом, — Ирина Геращенко
- 21:17 6-летний мальчик головой застрял в отверстии на детской площадке: в сети показали видео спасения ребенка
- 21:10 В Киеве на две ночи изменятся маршруты трамваев и троллейбусов: что нужно знать
- 20:59 Бессрочное перемирие и демонтаж фортификаций: о чем договорились на заседании ТКГ в Минске
- 20:52 Тунис — Нигерия: где смотреть матч за третье место Кубка африканских наций
- 20:32 Все были против: Зеленский раскрыл детали разговора с Путиным
- 20:25 Жара и дожди: синоптики дали прогноз погоды на конец июля
- 20:16 Модный тренд – бесформенные носочки: как и с чем носить
- 20:06 Порошенко в Страсбурге: Мы делаем все, чтобы в резолюции Европарламента были максимально учтены интересы Украины
- 20:05 Он себе льстит: Пушилин насмешил сеть планами на старость
- 19:43 Из-за плановых ремонтов в Киеве отключат воду в сотнях домов (адреса)
- 19:42 В Польше работодатель напал на украинских заробитчан: сеть разгневало видео
Бессрочное перемирие и демонтаж фортификаций: о чем договорились на заседании ТКГ в Минске
На очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе украинская сторона предложила новое перемирие. Бессрочное прекращение огня предлагается начать с полуночи 21 июля (по киевскому времени).
Об итогах заседания рассказала Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя от Украины Леонида Кучмы. На заседании определили, что будет с линией разграничения в районе Станицы Луганской, откуда Украина отвела войска. Сторонам предстоит демонтировать укрепительные сооружения и провести ремонт моста. Было договорено, что демонтаж начнется синхронно, со стороны ОРЛО нужно будет убрать мостовые фортификации и символику квазигруппировок. Украинская сторона готова приступить к ремонтным работам на мосту.
Что касается гуманитарных вопросов, то продолжится работа над списками удерживаемых лиц: необходимо взаимное подтверждение списков. Со стороны ОРДЛО подтвердили местонахождение 69 наших граждан и запросили освобождения 208 человек из украинских тюрем и СИЗО.
Напомним, на прошлой встрече в Минске украинская сторона уже предлагала ввести «хлебное» перемирие, но договоренностей не удалось достигнуть. Также не получилось согласовать вопросы обмена удерживаемыми лицами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!