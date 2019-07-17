Общество и люди

В Киеве на две ночи изменятся маршруты трамваев и троллейбусов: что нужно знать

В ночь на 18 июля (с 01:50 до 05:00) движение столичных троллейбусов №№ 30К, 31, 37, 50К по проспекту Степана Бандеры (на участке от проспекта Героев Сталинграда до улицы Иорданской) закрывается. Как сообщает «Киевпасстранс», это связано с ремонтом контактной сети на проспекте Степана Бандеры.

Маршруты заезда-выезда электротранспорта в депо и из него скорректируют.

О задержках транспорта, изменениях маршрутов общественного транспорта в режиме реального времени можно в телеграм-канале «Киевпасстранса».

В ночь на 18 и 19 июля закроется движение трамваев на улице Миропольской, где продолжают ремонтировать пути. И две последующие ночи с00:30 до 04:45изменится маршрут№ 33 и сократится режим работы № 28:

- трамвай № 33 будет курсировать от ДВРЗ до станции метро «Лесная», а последние отправления от «Улицы С. Лифаря» в 23:50, 00:02, от «ДВРЗ» — в 22:51, 23:07.

- маршрут трамвая № 28 закрывается, а последние отправления от «Улицы Милославской» в 23:42, 23:53, от «Станции метро «Лесная» — в 22:53, 23:04.

Напомним, что бригады «Киевводоканала», работая в две смены, стараются быстрее справиться со сложным объектом, который находится на улице Мостицкой, 9, в Подольском районе. Здесь несколько дней назад произошел провал из-за аварии на коллекторе глубокого залегания. На глубине в процессе диагностики выявили подземные грунтовые воды, подтапливающие место аварии. Специалисты опасаются дальнейших оползней, поэтому отрабатывают ряд технических решений, в том числе возможность бурения скважин для откачки вод.

Корректирует ход восстановительных работ комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций горгосадминистрации. Учитывая сложность ситуации, решено не восстанавливать полноценное движение транспорта в районе аварии. Сейчас транспорт движется по одной полосе, а горожан просят не ходить в месте аварии, водителей — выбирать другие маршруты.

Как ранее писали «ФАКТЫ», 17−19 июля работа некоторых автобусов и троллейбусов продлена из-за музыкального фестиваля UPark Festival (он проходит на территории Sky Family Park по улице Генерала Ватутина, 2).

«ФАКТЫ» также сообщали, что на правобережной развязке моста имени Патона (турбина) и проспекте Степана Бандеры ограничили движение: на мосту дорожники работают в ночь на 18 июля, а на проспекте Степана Бандеры к капитальному ремонту только приступили. Также ограничено движение на эстакаде Южного моста.

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