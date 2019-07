В Киеве 17—19 июля продлят работу автобусов и троллейбусов

Украина

С 16 по 18 июля на территории Sky Family Park (на улице Генерала Ватутина, 2) пройдет музыкальный фестиваль UPark Festival. В течение трех дней посетители смогут услышать любимых исполнителей и узнать новые имена летнего феста UPark-2019. На фестивальной площадке выступят Nothing But Thieves, Rag’N’Bone, Bring me the Horizon, Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord и другие. Киевляне и гости столицы смогут послушать музыку разных жанров — рок, инди, поп, хип-хоп, соул. В связи с этим в ночь на 17, 18 и 19 июля автобусы № 21, № 101 и троллейбусы № 30, № 30К, № 31 будут курсировать по своим маршрутам на один час дольше. Напомним, в Киеве ограничат движение транспорта на выезде с Южного моста: что важно знать водителям.

В то же время из-за аварии коллектора на улице Мостицкой повреждено дорожное покрытие. Поэтому с 12 июля там ограничено движение транспорта и изменены маршруты троллейбусов №№ 25, 28. Их движение в обоих направлениях организовано через проспекты Свободы, Правды, улицу Вышгородскую.

А в ночь на 17 июля (с 00:30 до 4:45) внесены изменения в работу трамвайных маршрутов № 28, 33, что связано с ремонтом трамвайных путей по улице Миропольской:

— маршрут № 28 закрывается,

— трамвай № 33 будет курсировать по маршруту «ДВРЗ» — «Станция метро «Лесная».

Последние отправления № 28 от станции метро «Лесная» в направлении улицы Милославской в 22:53; 23:04; от улицы Милославской в направлении станции метро «Лесная» — в 23:42; 23:53; № 33 — от ДВРЗ в направлении улицы С. Лифаря — в 22:51; 23:07; от улицы С. Лифаря в направлении ДВРЗ — в 23:50; 00:02.

