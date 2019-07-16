- 15:08 Бессердечные: партнеры по «Вест Хэму» наказали Ярмоленко за проигранное пари
- 15:03 Без запуска нового рынка электроэнергии, произошел бы кризис из-за неплатежей, — президент «Энергоатома»
- 14:51 В Кремле придумали, как выпустить за границу жителей ОРДЛО с российскими паспортами
- 14:49 В Киеве 17—19 июля продлят работу автобусов и троллейбусов
- 14:49 Беременная сестра Влада Топалова выходит замуж
- 14:44 Близится новое лунное затмение: что о нем надо знать и как себя вести
- 14:40 Ушел на Atlas Weekend: на лестнице в элитном доме в центре Киева несколько дней висел погибший парень (обновлено)
- 14:39 Проверка слуха: Джеймса Бонда сыграет темнокожая актриса
- 14:37 Расстались полтора года назад: в Ирпене юноша расстрелял свою бывшую и ее бойфренда
- 14:35 В Виннице заключенные убили подозреваемого в изнасиловании 7-летнего ребенка
- 14:28 Оставила на земле и ушла: в Киеве полиция разыскала женщину, бросившую новорожденного ребенка сразу после родов
- 14:22 Троллинг высшего уровня: ВСУ оригинально пригласили боевиков в "бригаду 200"
В Киеве 17—19 июля продлят работу автобусов и троллейбусов
С 16 по 18 июля на территории Sky Family Park (на улице Генерала Ватутина, 2) пройдет музыкальный фестиваль UPark Festival. В течение трех дней посетители смогут услышать любимых исполнителей и узнать новые имена летнего феста UPark-2019. На фестивальной площадке выступят Nothing But Thieves, Rag’N’Bone, Bring me the Horizon, Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord и другие. Киевляне и гости столицы смогут послушать музыку разных жанров — рок, инди, поп, хип-хоп, соул. В связи с этим в ночь на 17, 18 и 19 июля автобусы № 21, № 101 и троллейбусы № 30, № 30К, № 31 будут курсировать по своим маршрутам на один час дольше. Напомним, в Киеве ограничат движение транспорта на выезде с Южного моста: что важно знать водителям.
В то же время из-за аварии коллектора на улице Мостицкой повреждено дорожное покрытие. Поэтому с 12 июля там ограничено движение транспорта и изменены маршруты троллейбусов №№ 25, 28. Их движение в обоих направлениях организовано через проспекты Свободы, Правды, улицу Вышгородскую.
А в ночь на 17 июля (с 00:30 до 4:45) внесены изменения в работу трамвайных маршрутов № 28, 33, что связано с ремонтом трамвайных путей по улице Миропольской:
— маршрут № 28 закрывается,
— трамвай № 33 будет курсировать по маршруту «ДВРЗ» — «Станция метро «Лесная».
Последние отправления № 28 от станции метро «Лесная» в направлении улицы Милославской в 22:53; 23:04; от улицы Милославской в направлении станции метро «Лесная» — в 23:42; 23:53; № 33 — от ДВРЗ в направлении улицы С. Лифаря — в 22:51; 23:07; от улицы С. Лифаря в направлении ДВРЗ — в 23:50; 00:02.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве ограничат движение на развязке моста Патона. А во Львове размораживают проект строительства метро, чтобы избежать транспортного коллапса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...