Происшествия

6-летний мальчик головой застрял в отверстии на детской площадке: в сети показали видео спасения ребенка

В поселке Новотроицкое Херсонской области шестилетний мальчик оказался в ловушке на детской площадке. Ребенок увидел отверстие в металлическом навесе, просунул туда голову, а выбраться обратно уже не смог.

Спасателей вызвала жительница дома, рядом с которым расположена игровая зона. В вечернее время на площадке собралось много детей, и только по счастливой случайности ограничилось лишь одним пострадавшим ребенком.

Чтобы освободить малыша, спасатели воспользовались специальным гидравлическим инструментом. Спасательную операцию пришлось проводить крайне осторожно, учитывая близость головы ребенка. По кусочку откусывая металл, спасательная бригада расширила отверстие так, чтобы ребенок мог освободиться.

Спасатели похвастались, что операцию выполнили ювелирно: мальчик не получил ни одной царапины и даже не испугался.

Напомним, ранее спасателям пришлось освобождать девочку, застрявшую во дворе школы между двумя деревьями. А до этого помощь бригады понадобилась мужчине, провалившемуся в люк в поисках смартфона.

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