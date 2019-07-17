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Банда готовится к вторжению: в сети обсуждают новый указ Путина о паспортах для Донбасса
После того, как президент РФ Владимир Путин распространил свою паспортизацию на всю территорию Донецкой и Луганской области, поползли слухи о подготовке России к масштабному вторжению. В соцсетях склоняются к мнению, что двухэтапная раздача паспортов была затеяна для оправдания новой агрессии РФ.
Комментаторы предостерегают, что больше всех рискуют новоиспеченные обладатели российского паспорта. Именно их могут принести в жертву ради повода для вторжения.
Иные поводы для раздачи паспортов выглядят маловероятными. Наделение жителей Донбасса российским гражданством происходит на фоне того, что для многих переселенцев в РФ процесс получения паспорта растягивается на десятилетия.
Напомним, новый российский паспорт не дает его обладателю права на российскую пенсию, потому основными получателями новых документов стали боевики, готовящие пути отхода, и коллаборанты в ОРДЛО, работающие на оккупационную администрацию.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.