Мир

Банда готовится к вторжению: в сети обсуждают новый указ Путина о паспортах для Донбасса

После того, как президент РФ Владимир Путин распространил свою паспортизацию на всю территорию Донецкой и Луганской области, поползли слухи о подготовке России к масштабному вторжению. В соцсетях склоняются к мнению, что двухэтапная раздача паспортов была затеяна для оправдания новой агрессии РФ.

Комментаторы предостерегают, что больше всех рискуют новоиспеченные обладатели российского паспорта. Именно их могут принести в жертву ради повода для вторжения.

Иные поводы для раздачи паспортов выглядят маловероятными. Наделение жителей Донбасса российским гражданством происходит на фоне того, что для многих переселенцев в РФ процесс получения паспорта растягивается на десятилетия.

Напомним, новый российский паспорт не дает его обладателю права на российскую пенсию, потому основными получателями новых документов стали боевики, готовящие пути отхода, и коллаборанты в ОРДЛО, работающие на оккупационную администрацию.

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