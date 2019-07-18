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Пусть Брэд Питт кусает локти: Анджелина Джоли поразила фанатов цветущим видом (фото)
Дом Guerlain принимал Анджелину Джоли в Париже на презентации рекламной кампании, посвященной новому аромату Mon Guerlain Eau de Parfum Intense. Об этом пишет местное издание.
Сообщается, что Анджелина Джоли и генеральный Директор Guerlain Лоран Буало провели пресс-коференцию в отеле Crillon в Париже и позже, вместе с гостями, отправились в бутик Guerlain на Avenue des Champs-Elys?es 68.
Гости презентации и журналисты отметили, что вопреки всем слухам о плохом самочувствии Джоли выглядела просто великолепно. Простые, но изящные платья, которые голливудская звезда выбрала для мероприятия, подчеркивали ее фигуру.
На пресс-конференции был также представлен новый фильм Mon Guerlain, снятый Эммануэлем Любецки в доме Анджелины в Камбодже. Анджелина Джоли рассказала о своей связи с Домом Guerlain, поделилась мнением о проблемах, с которыми сталкиваются современные женщины, и поведала о работе ее фонда, основанного в 2003 г. в Камбодже. Фонд, носящий имя сына Анджелины Мэддокса, помогает местным жителям получить доступ к здравоохранению, образованию и оказывает поддержку в области сохранения окружающей среды.
Также Лоран Буало и Анджелина Джоли объявили о запуске совместного проекта в сфере устойчивого развития, который нацелен на сохранение биоразнообразия пчел в регионе Самлот на северо-западе Камбоджи.
Во время визита в Париже Анджелину Джоли сопровождала ее крестная мать Жаклин Биссет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дочь Брэда Питта и Анджелины Джолли Шайло Джоли-Питт готовится к окончательной смене пола.
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