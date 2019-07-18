Украина

Опасное занятие: в сети показали, как на Донбассе работают саперы (фото)

Донбасс сохраняет печальное лидерство в мировом рейтинге загрязненности территорий минами. ООН предупреждает, что на восстановление территории и превращение их в безопасную зону потребуются миллиарды долларов. А тем временем украинские саперы показали в деталях, что представляет собой их работа на Донбассе.

Усложняют работу саперов природные факторы: буйная растительность достигает в высоту человеческого роста, и в этих условиях работать щупом крайне трудно. Также специалисты напоминают, что по многим районам отсутствует карта минных полей либо же данные на этих картах существенно расходятся.

Работы по разминированию в таких условиях превращаются в крайне опасное занятие, что и подтверждают сводки о несчастных случаях.

Напомним, согласно данным с трех минных карт Донбасса самыми опасными участками являются территории возле Мариуполя, прилегающие к оккупированной зоне. Также высока минная загрязненность в приграничных районах Луганской области — возле населенных пунктов Колесниковка, Красный Деркул, Красная Таловка.

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