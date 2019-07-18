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Общество и люди

Кузьме, погибшему в ДТП 4,5 года назад, выписали штраф (документ)

9:46 18 июля 2019 89
Кузьма
Инф. «ФАКТОВ»

Через четыре с половиной года после того, как в ДТП погиб украинский музыкант, лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко, в фискальной службе Кузьме выписали штраф.

Об этом в социальных сетях рассказал блогер и автогонщик Алексей Мочанов, приложивший к своему посту фото присланного документа. «Долбни из налоговой 3 июля 2019 года прислали Кузьме штраф. Спустя 4,5 года после его гибели. Я готов его оплатить, чтобы Держава Украина не пострадала. И чтобы на Андрюхе не было „висяка“, может он и правда когда-то что-то не докинул на счет налоговой, мало ли», — пишет Алексей Мочанов и добавляет, что сам готов «закрыть эти 1613,35 грн».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Кузьменко погиб рано утром 2 февраля 2015 года на трассе Кировоград — Запорожье в Днепропетровской области. Автомобиль Toyota Sequoia, за рулем которого находился Скрябин, ехал со стороны Кривого Рога. На встречном направлении двигался молоковоз-цистерна ГАЗ-53, в который и врезался Кузьма.

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