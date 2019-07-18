Клуб потребителей

В киевских дворах появились новые мусорные контейнеры: что и куда выбрасывать (фото)

В столице Украины (которая вошла в десятку наиболее замусоренных стран мира) запускают пилотный проект по раздельному сбору твердых бытовых отходов. В киевских дворах планируется установить до трех тысяч баков для разного вида мусора. Уже закуплены 120 контейнеров для стекла и пластика (на фото в заголовке). Собранное вторсырье будут отправлять на сортировку и далее на переработку. Кроме того, изношенные и поврежденные мусорные контейнеры заменят на новые.

Такие контейнеры расставят по городу вместо старых, изношенных

Что касается современного мусороперерабатывающего комплекса, рассчитанного на 700 тысяч тонн мусора в год, то выбран ряд локаций, где он мог бы разместиться (кстати, возле ТЭЦ-6 его не будет).

А пока коммунальщики напоминают, какой мусор и куда нужно выбрасывать:

в емкости для стекла МОЖНО складывать банки (целые и битые), оконное стекло, бутылки из-под напитков, пузырьки от лекарственных растворов, косметики. НЕЛЬЗЯ выбрасывать: керамику, фарфор, зеркала, какие-либо лампочки.

баки для пластика МОЖНО ЗАПОЛНЯТЬ пластиковыми бутылками и упаковкой (со всеми цифрами, кроме 3 и 7), пакетами, стрейч-, полипропиленовой и воздушно-пузырчатой пленкой, одноразовыми стаканчиками и контейнерами. Чтобы сэкономить место, лучше предварительно смять бутылки, сняв с них крышки; НЕЛЬЗЯ выбрасывать в контейнеры упаковку, маркированную цифрами 3 и 7, предметы с бумажными или металлическими элементами, а также очень загрязненные жиром.

если возникают трудности с определением типа мусора, то следует просто забросить его в общий контейнер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бытовые отходы нельзя сбрасывать в канализацию. Чем это грозит, рассказали киевлянам рассказали сотрудники водоканала.

Также специалисты давно предупреждали, что Бортническая станция аэрации находится на грани экологической катастрофы. Если прорвет дамбы трех иловых полей, нечистоты могут подтопить Дарницкий массив столицы и попасть в Днепр.

Между тем в Украине становится популярным плоггинг — совмещение пробежки со сбором мусора.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter