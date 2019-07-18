С Кевина Спейси в США сняты все обвинения

Шоу-бизнес

В среду, 17 июля, прокуратура штата Массачусетс сняла обвинения с известного актера Кевина Спейси. Как уже сообщали «ФАКТЫ», лауреату премии «Оскар» инкриминировали сексуальные домогательства к 18-летнему Уильяму Литтлу, сыну телеведущей Хизер Анру. Молодой человек утверждал, что Спейси приставал к нему в ресторане The Club Car на острове Нантакет в 2016 году.

Литтл в своих показаниях рассказывал, что три года назад актер напоил его алкоголем, после чего начал домогаться прямо в ресторане. Он якобы запустил руку в ширинку Уильяма. В результате Спейси предъявили обвинения в развратных действиях и оскорбительном поведении. Актер вину не признавал.

В качестве доказательства прокурор представил расшифровку переписки Литтла со своей знакомой. В ней Уильям описывал все, что с ним происходило в ресторане в режиме реального времени.

Однако адвокаты Спейси заявили, что Литтл внес затем корректировки в переписку. Часть записей молодой человек стер. Именно они доказывали, что актер не делал ничего предосудительного в тот вечер. Защита указывала на то, что само удаление данных, которые фигурируют в суде как улика, является преступлением.

Уильям Литтл отказался давать показания, воспользовавшись Пятой поправкой к конституции США

Суд потребовал, чтобы обвинение предоставило смартфон Уильяма. Однако это не было сделано. Литтл и его мать заявили, что не знают, куда делся мобильный телефон. В результате Уильям отказался давать против себя показания, воспользовавшись Пятой поправкой к конституции США. Во вторник, 16 июля, молодой человек еще раз подтвердил прокурору, что не будет давать показания. И прокуратура была вынуждена снять обвинения со Спейси. Дело, как говорят юристы, развалилось.

Ранее Литтл отозвал гражданский иск против Спейси, который подал в связи с тем же инцидентом в Нантакете.

На данный момент в США не осталось судебных дел и уголовных расследований, в которых знаменитый актер фигурировал бы в качестве подозреваемого или обвиняемого. В Великобритании полиция Лондона расследует шесть обвинений против Спейси. В каждом из этих случаев речь идет о сексуальных домогательствах. 59-летнего Кевина недавно допрашивали британские полицейские. Они специально прилетали в США, чтобы встретиться с актером.

Волна обвинений обрушилась на Спейси осенью 2017 года, сразу после того, как разразился секс-скандал вокруг знаменитого кинопродюсера Харви Вайнштейна. Он породил движение #MeTo, призывавшее всех жертв сексуального насилия независимо от пола и возраста рассказать о тех, кто виновен в совершении подобных преступлений. СМИ охотно публиковали эти истории, особенно не проверяя их подлинность. Под давлением общественности полиция инициировала десятки расследований. В числе обвиняемых оказались звезды кино Сильвестр Сталлоне, Майкл Дуглас, Джеффри Раш, Стивен Сигал, режиссеры Люк Бессон, Брайан Сингер и многие другие.

Но Спейси был первым из них. Началось все с заявления актера Энтони Раппа. Накануне его публикации Кевин сделал публичной признание в том, что является гомосексуалистом. На следующий день после этого Рапп рассказал об инциденте 30-летней давности, когда он был несовершеннолетним, а Спейси попытался его изнасиловать.

Затем последовало не менее 20 заявлений от других молодых людей. Все они касались 11-летнего периода работы Кевина в Лондоне в качестве художественного руководителя легендарного театра «Олд Вик».

Скандал фактически перечеркнул блестящую карьеру актера. Студии разрывали с ним контракты. Он лишился главной роли в культовом сериале «Карточный домик». Уже готовый к прокату фильм «Все деньги мира» был переснят с другим актером, чтобы только Спейси не появился на экране.

Кевин последовательно отвергает все эти обвинения. До суда дело дошло только с историей, которую рассказал Уильям Литтл. И теперь стало ясно, что молодой человек оклеветал Спейси!

Интересно, что по тем или иным причинам развалились дела Раша, Сталлоне, Дугласа. А одну из наиболее активных представительниц движения #MeTo, итальянскую актрису и режиссера Азию Ардженто саму обвинили в растлении несовершеннолетнего.

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