Инна Костыря: «Мне нравятся "свежие огурцы" Зеленского и сам президент»

Политика

«Хочу строить новую Украину. Но если партия власти будет предлагать законы в интересах олигархов, буду голосовать против», — заявила во время встречи с избирателями на 91-м избирательном округе в Киевской области Инна Костыря. Она планирует присоединиться в Верховной Раде к фракции «Слуга народа». Объясняя свои намерения, кандидат сообщила, что разделяет идеи, с которыми Владимир Зеленский шел на президентские выборы.

«Я знаю Зеленского лично. Общалась с ним до того, как он стал политиком. С таким президентом хочу строить новую Украину», — цитирует агентство «Украинские новости» Инну Костырю. В свое время она занимала пост директора Национального дворца «Украина», где неоднократно выступал «Квартал 95». Сейчас кандидат в нардепы подчеркивает, что поддерживает идею перезагрузки местных органов самоуправления на досрочных выборах, предложенную командой Зеленского.

«Наша власть на местах обросла кумовством и круговой порукой. Поэтому мы постоянно сталкиваемся с коррупцией и безнаказаностью, а мнение простых людей просто игнорируется. Я согласна, с командой Зеленского, что свежие огурцы лучше соленых», — сказала она.

Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду Украины состоятся 21 июля 2019 года.



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