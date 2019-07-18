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Украина

В Закарпатье украинские территории "отдали" Венгрии

12:39 18 июля 2019 142
Сепаратистская статья в газете венгров Закарпатья
Инф. «ФАКТОВ»

В Закарпатской области, где Венгрия проводит активную паспортизацию населения, а некоторые политики заявляют о необходимости автономии, в скандал попало «Общество венгерской культуры Закарпатья».

Как сообщает замминистра иностранных дел Егор Божок, в газете общества «Карпаталия» была опубликована статья «Венгр, вставай», проиллюстрированная картой, на которой регион обозначен, как принадлежащий Венгрии. Дипломат обратил на этот факт внимание Службы безопасности Украины и сообщил, что уже написал соответствующие письма.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политолог Украинского института будущего Тарас Березовец считает, что среди всех западных соседей Украины наибольшую угрозу для украинской государственности представляют настроения в Венгрии.

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