- 12:56 Европарламент принял жесткую резолюцию по России
- 12:43 Родители выпили и забыли о дочери: полицейские спасли больную диабетом 6-летнюю девочку
- 12:39 В Закарпатье украинские территории "отдали" Венгрии
- 12:28 Мужчина умер после "общения" с полицией: подробности ЧП в Кропивницком
- 12:14 Команда «Европейской Солидарности» пресекла попытку пророссийских лоббистов в Европарламенте разрушить концепцию защиты Украины, — Порошенко
- 12:08 NewsOne ждет проверка из-за телемоста с российскими пропагандистами
- 11:53 Сытник анонсировал подозрение в коррупции топ-чиновнику
- 11:48 Инна Костыря: «Мне нравятся "свежие огурцы" Зеленского и сам президент»
- 11:47 Что-то случится: погибший украинский шоумен предсказал свою смерть
- 11:41 С Кевина Спейси в США сняты все обвинения
- 11:31 "Тартак" впервые за долгое время выпустил клип
- 11:28 В жутком ДТП под Одессой погибли четверо, в том числе ребенок
В Закарпатье украинские территории "отдали" Венгрии
В Закарпатской области, где Венгрия проводит активную паспортизацию населения, а некоторые политики заявляют о необходимости автономии, в скандал попало «Общество венгерской культуры Закарпатья».
Как сообщает замминистра иностранных дел Егор Божок, в газете общества «Карпаталия» была опубликована статья «Венгр, вставай», проиллюстрированная картой, на которой регион обозначен, как принадлежащий Венгрии. Дипломат обратил на этот факт внимание Службы безопасности Украины и сообщил, что уже написал соответствующие письма.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политолог Украинского института будущего Тарас Березовец считает, что среди всех западных соседей Украины наибольшую угрозу для украинской государственности представляют настроения в Венгрии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!