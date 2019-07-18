Выпили и забыли о дочери: полицейские спасли больную диабетом 6-летнюю девочку

Происшествия

Около 22:00 маленькая девочка сама бродила по улице Океановской корабельного города Николаева. На нее обратила внимание соседка, которая возвращалась домой. Женщина поинтересовалась, почему она сам гуляет так поздно. Оказалось, что Маша (имя изменено) уже пару часов не может попасть домой из-за того, что ей не открывают дверь родители. Женщина вызвала полицию. Ранее в Кропивницком родители оставили троих детей без присмотра: полицейский чудом спас младенца от гибели.

Прибывшим ювенальным полицейским Маша рассказала, что гуляла вечером во дворе, а когда возвратилась домой, то дверь оказалась запертой. Позвонила, но родители не открыли. Спустя некоторое время она снова попыталась попасть домой, но также безуспешно. Она также рассказала, что больна сахарным диабетом, и ей в это время нужно принять лекарство. Полицейские отвели ребенка к двери квартиры и стали звонить. Однако поначалу безуспешно. Решили везти ребенка в больницу. Но в последний момент дверь квартиры, все же, открылась, и на пороге оказался отец девочки явно подшофе.

Выяснилось, что этот вечер родители что-то «обильно» отмечали, а потом легли спать, забыв про ребенка, гулявшего на улице. Полицейские проконтролировали, чтобы девочка приняла необходимый препарат.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции николаевской области, на родителей составили админпротокол по статье 184 КУоАП «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», а также направили материалы по факту случившегося в районную службу по делам детей для проверки условий проживания и воспитания ребенка. Кроме того, сообщили об инциденте в медучреждение, чтобы там обратили внимание на здоровье Маши.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве полицейские спасли роженицу. У женщины начались схватки, а на дороге был затор. Патрульные сопроводили роженицу до больницы. В Полтаве патрульные спасли жизнь человеку, попавшему под поезд, а в Одессе полицейские спасли впавшего в кому водителя.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter