Новые тренды в педикюре: советы нейл-стилиста (фото)

Стиль жизни

Педикюр — одна из визитных карточек женщины. Ухоженные ногти на ногах — явный признак того, что в стиле она стремится к совершенству. Тренды в педикюре этим летом поражают разнообразием. Во многом они перекликаются с трендами в маникюре, но есть и свои особенности. Важно быть в курсе новых тенденций, ведь модная деталь — еще один плюс к вашему стилю, а устаревшая может испортить впечатление.

О летних трендах в педикюре, а также о том, как лучше ухаживать за ногами, «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Израиля Елена Эргардт.

— В дизайне ногтей на ногах лидируют нюдовые и коралловые оттенки, — говорит Елена Эргардт. — Очень популярны блестки. Особенно — камифубуки. Это пайетки, ассоциирующиеся с конфетти. Акцент, как и на руках, делается на одном или нескольких ногтях. В тренде геометрический дизайн. В декоре используются фольга, кристаллы, бусинки-бульонки, стемпинг. Актуальны объемные дизайны. Вне моды и вне сезонов однотонная классика.

В тренде – геометрический дизайн

— Столько идей! Как выбрать то, что подходит?

— Многим после яркого педикюра хочется спокойного, нюдового. И, конечно, наоборот. К примеру, одна из моих последних работ — оранжевый педикюр с золотистой фольгой. Смотрится он стильно. Это очень хороший выбор для загорелых ножек. Если у вас открытая обувь, фольга будет красиво переливаться на солнце.

Оранжевый маникюр с золотистой фольгой отлично смотрится на загорелых ножках

А если вы еще не успели загореть, отдайте предпочтение менее яркому покрытию. Всегда уместен классический вариант. Нюд, красный, бордовый, молочно-белый — выберите тот цвет, который вам нравится.

Беспроигрышный вариант – молочно-белый цвет. По словам нейл-стилиста, он актуален и в педикюре, и в маникюре

Очень стильно смотрятся в летнем дизайне ногтей камифубуки. Особенно эффектно — на солнце.

В декоре актуальны камифубуки – это пайетки, ассоциирующиеся с конфетти

— А что сегодня в антитренде?

— Чрезмерное декорирование. Не стоит наносить слишком много блесток, украшать ногти большим количеством массивных кристаллов. «Дорого-богато» сейчас не в моде. Что касается цветовой гаммы, не в тренде ноготки разных цветов на ногах.

— Как лучше сочетать маникюр и педикюр?

— Когда они абсолютно одинаковы, это скучно. Сегодняшняя мода предполагает свободу в комбинировании. Ногти на руках могут быть коралловыми, а на ногах, например, в нюдовых оттенках. Все это — дело вкуса и предпочтений. Маникюр и педикюр должны гармонично сочетаться с вашим нарядом, аксессуарами. Дизайн ногтей — важный элемент стиля. К слову, сейчас он сродни аксессуару.

— Какое покрытие сегодня наиболее актуально для ногтей на ногах?

— Гель-лак. Однако его использование под запретом, если у вас наблюдается отслоение ногтя от ногтевого ложа, то есть имеются пустоты, а также если у вас вросшие ногти или вы наблюдаете изменение цвета ногтя. Эти признаки могут свидетельствовать об инфекционных заболеваниях, которые нужно немедленно лечить. Камуфлирование проблемы с помощью лака или гель-лака может привести к тому, что процесс лечения ногтей затянется на многие месяцы или даже годы. Для покрытия гель-лаком ногти должны быть здоровыми и практически идеальными, без деформации.

— Как правильно ухаживать за ногами?

— В выборе крема и других средств для ухода лучше посоветоваться со специалистом. Это серьезнее, чем многим кажется. Наши ноги носят нас с раннего детства и до глубокой старости, поэтому нужно бережно относиться к ним. Очень важно и то, какую обувь вы выбираете. Она не должна быть узкой и тесной. И, конечно же, нога не должна в ней потеть. Если это происходит, нужно обратиться к специалисту — проблема решаема.

— Многих волнует, как избежать проблемы вросших ногтей. Они доставляют столько неудобств.

— Нельзя обрезать уголки.

— Какой педикюр наиболее популярен сегодня в мире?

— Все большей популярностью пользуются аппаратный и спа-педикюр. Придя в салон, в первую очередь обращайте внимание на чистоту помещения, на то, как стерилизуются инструменты. Они должны сначала промываться под проточной водой, высушиваться, а затем проходить дезинфекцию в автоклавах или сухожарах. Хранятся инструменты в специальном шкафу с ультрафиолетом или в герметичных крафтовых пакетах. Несоблюдение санитарных норм чревато заражением грибком и даже гепатитом. Не раз видела, что мастера педикюра и маникюра, предлагая свои услуги, пишут: «Стерилизация инструмента при клиенте». Это вызывает недоумение. Процесс занимает ведь не меньше трех часов! Пилочки, разделители для пальчиков при окрашивании должны быть одноразовыми. Это касается и полотенец, тапочек, перчаток, в которых работает мастер.

Елена Эргардт: «Идеальные руки и ноги клиенток – лучший комплимент для мастера»

— Елена, что вас вдохновляет на творчество?

— Идеальные руки и ноги клиенток — лучший комплимент для мастера. Я очень люблю свою работу. Мне нравится совершенствоваться в своей профессии и приносить радость.

— Вы бывали в Украине?

— Я родом из Эстонии. Девять лет живу в Израиле. В Украине бывала не раз. Первое мое знакомство с этой прекрасной страной состоялось на отдыхе в Карпатах. Природа там восхитительна! Меня очаровали украинские города Львов, Ивано-Франковск, Трускавец, Яремче. Я тогда влюбилась в Украину и решила, что следующий отпуск обязательно проведу в Одессе. Этот город тоже мне очень понравился — он волшебный и неповторимый! Архитектурное великолепие, вкусная еда, замечательный сервис в ресторанах — все это останется в памяти надолго. А какие приятные доброжелательные люди живут в Одессе! В одном магазине я купила платье. И когда уходила, продавец мне сказала, что их одежда приносит удачу. Такое отношение очень поднимает настроение. И я уже сегодня знаю точно, что следующий отпуск проведу в Украине.

О том, как летом ухаживать за волосами, чтобы они были красивыми и здоровыми, «ФАКТАМ» рассказала киевский стилист по прическам Ольга Мачарова.

А самым модным аксессуаром для волос этим летом стал ободок. «ФАКТЫ» опубликовали советы дизайнера, как и с чем его носить.

Фото Елены Эргардт

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