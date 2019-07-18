Украина

Партия «ЕС» в Страсбурге борется за освобождение узников Кремля и нацгвардейца Виталия Маркива

17−18 июля пятый президент Украины, председатель политической партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко находится в Страсбурге по приглашению депутатов Европейского парламента. Ранее команда «Европейской Солидарности» пресекла попытку пророссийских лоббистов в Европарламенте разрушить концепцию защиты Украины.

Визит проходит на фоне первой содержательной пленарной недели новоизбранного состава Европейского парламента, избрания нового президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и запланированных дебатов евродепутатов о нарушении Россией прав человека, демократии и верховенства права, в частности незаконного удержания в тюрьмах украинских политических заключенных и моряков.

Важно, что Петр Порошенко осуществил первые контакты высокого уровня с руководством абсолютного большинства политических групп нового Европейского парламента с целью обеспечения дальнейшей поддержки со стороны этого института ключевых вопросов европейской повестки дня Украины.

В рамках пребывания в Страсбурге Петр Порошенко встретился с председателем группы Европейской народной партии в Европарламенте Манфредом Вебером, заместителем председателя группы «Обновление Европы» в Европарламенте Маликом Азмани, главными внешнеполитическими координаторомы группы Зеленых в Европарламенте Райнхардом Бутикофером и группы европейских консерваторов и реформистов Анной Фотигой.

Также по инициативе Петра Порошенко было созвано заседание обновленной Группы друзей европейской Украины в Европарламенте, которая играет роль важного двигателя в продвижении повестки дня Украина — ЕС в работе этой структуры.

Во время встреч пятый президент Украины призвал европейских депутатов, несмотря на политическую конъюнктуру, сохранить единство и солидарность Европейского союза с Украиной, обеспечить усиление всесторонней поддержки нашего государства в противодействии российской агрессии, реализации реформ и постепенном сближении с Евросоюзом.

Петр Порошенко подчеркнул, что ключевая проблема на пути к восстановлению мира и территориальной целостности Украины — это не Минские договоренности, а недостаток политической воли Москвы, ее желание возобновить политический и экономический контроль над украинским государством. Поэтому исключительно важным является сохранение и усиление консолидированного международного давления на Россию, включая режим санкций для прекращения огня, вывод российских войск и вооружений с территории Украины, возвращение Украине контроля над государственной границей, освобождение всех украинских граждан, незаконно удерживаемых в России, включая Сенцова, Кольченко, Клиха, Гриба, крымско-татарских активистов, а также восстановление суверенитета Украины над оккупированными территориями Донбасса и Крыма.

Председатель «Европейской Солидарности» предложил представителям ключевых фракций Европарламента и членам Группы друзей посетить Донбасс для получения объективной информации о преступлениях Российской Федерации против украинского государства и украинских граждан.

Петр Порошенко отметил необходимость координации усилий с международными партнерами, чтобы не допустить ползучей оккупации Россией Азовского моря и Керченского пролива, а также освободить 24 украинских моряков и 3 корабля, незаконно захваченных Россией 25 ноября 2018.

Российская сторона должна не искать новые оправдания, а немедленно выполнить четкий и понятный приказ Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков. Если Россия и в дальнейшем будет пренебрегать своими международными обязательствами, целесообразно усилить «азовский пакет» санкций против РФ.

Находясь в Страсбурге, Петр Порошенко обсудил с депутатами Европарламента вопрос о реализации действительно эффективных и масштабных программ содействия социально-экономическому развитию украинского Приазовья.

Евродепутатов попросили обратить особое внимание на предвзятый и необъективный приговор итальянского суда нацгвардейцу Виталию Маркиву.

Лидер «Европейской Солидарности» подчеркнул важность координации усилий с целью нейтрализации российской дезинформационной антиукраинской и антиевропейской кампании. В качестве примера Петр Порошенко привел продолжающуюся ползучую оккупацию Россией украинского информационного пространства путем поглощения ряда отечественных медиаканалов российским капиталом.

Важным вопросом повестки дня встреч было укрепление энергетической безопасности Украины и ЕС, в частности, важность прекращения реализации российского политически мотивированного проекта газопровода «Северный поток-2» и предотвращения газового кризиса из-за завершения контракта на транзит российского природного газа по территории Украины.

Также пятый президент Украины обсудил с евродепутатами состояние и перспективы отношений между Украиной и ЕС по результатам 21-го саммита 8 июля 2019 в Киеве, пути ускорения имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также углубление секторальной интеграции в развитие инициативы президента Порошенко относительно «четырех союзов».

В контексте усиления поддержки Украины на пути реформ Петр Порошенко призвал депутатов Европарламента инициировать рассмотрение Еврокомиссией и Советом ЕС вопроса о подготовке новой многолетней программы макрофинансовой помощи Украине. Договорились также о формировании обновленной делегации ЕП в составе 16 человек в рамках Комитета парламентской ассоциации Украина — ЕС.

Было отмечено, что только твердая приверженность выбранному курсу на членство в ЕС и в дальнейшем будет находить поддержку европейских друзей Украины, и как нельзя лучше отвечает стратегическим интересам нашего государства.

Ранее Ирина Геращенко заявила, что «Европейская Солидарность» в следующем парламенте продолжит укреплять дружеские отношения с Европарламентом.



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