Украина

В Закарпатье СБУ завела дело за сепаратизм: что произошло

В ответ на публикацию в газете «Общества венгерской культуры Закарпатья» «Карпаталия» статьи, где часть украинской территории «отдана» Венгрии, в Управлении СБУ в Закарпатской области завели дело о посягательстве на территориальную целостность страны.

«С учетом того, что изображение с картой Закарпатской области на фоне венгерского флага содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства, распространение печатных материалов с указанным изображением является публичными призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины», — говорится в сообщении управления СБУ в Закарпатской области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время недавнего визита в Закарпатье лидер венгерской партии «Йоббик» Томаш Шнайдер заявил о необходимости создания в региона венгерской автономии, независимой от Киева.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter