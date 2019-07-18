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В Закарпатье СБУ завела дело за сепаратизм: что произошло
В ответ на публикацию в газете «Общества венгерской культуры Закарпатья» «Карпаталия» статьи, где часть украинской территории «отдана» Венгрии, в Управлении СБУ в Закарпатской области завели дело о посягательстве на территориальную целостность страны.
«С учетом того, что изображение с картой Закарпатской области на фоне венгерского флага содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства, распространение печатных материалов с указанным изображением является публичными призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины», — говорится в сообщении управления СБУ в Закарпатской области.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время недавнего визита в Закарпатье лидер венгерской партии «Йоббик» Томаш Шнайдер заявил о необходимости создания в региона венгерской автономии, независимой от Киева.
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