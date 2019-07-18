Общественники Хмельнитчины просят Разумкова проверить кандидата по 189-му округу, — СМИ

Политика

Общественные организации Хмельницкой области обратились к главе политической партии «Слуга народа» Дмитрию Разумкову с просьбой провести проверку появившихся в СМИ фактов причастности кандидата Елены Копанчук, выдвигаемой партией по 189-му избирательному округу, к деятельности компаний, подозреваемых в растрате бюджетных средств и нарушении норм природопользования, сообщают «Українські новини».

«Мы, члены общественных организаций Хмельницкой области, выражаем беспокойство, что под брендом политической партии „Слуга народа“ в парламент баллотируется недостойный кандидат, который позорит имя партии», — говорится в обращении, подписанном Хмельницкой областной правозащитной коллегией по работе с правоохранительными, силовыми и фискально-контролирующими органами, Хмельницким областным комитетом содействия реализации положений Конституции Украины, Благотворительной организацией «Надежда», ВПОО «Государственная инициатива Яроша в Хмельницкой области», Центром политических процессов «Политком».

В письме представители общественности Хмельницкой области цитируют заявление Дмитрия Разумкова о целесообразности общественного контроля кандидатов: «Если мы где-то ошиблись, если мы где-то не получили всю информацию, потому что собрать полные досье, тщательно проверив всех людей, тоже не всегда выходит… Мы ждем от журналистов и общественности информацию по нашим кандидатам… Если кто-то не достоин быть в списке партии „Слуга народа“, то мы его оттуда исключим».

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