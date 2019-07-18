Происшествия

Сотрудники СБУ разоблачили жительницу Днепра, которая под руководством российских спецслужб пыталась повлиять на ход и подготовку парламентских выборов в Украине.

По информации оперативников, женщина создала и администрировала сообщества в запрещенных российских соцсетях. За материальное вознаграждение она публиковала и размещала на ресурсах статьи, оправдывающие вооруженную агрессию РФ против Украины и политику Кремля на международной арене, популяризировала так называемые «ДНР» и «ЛНР».

Методички и публикации украинка получала в том числе из российских пропагандистских ресурсов и сайтов боевиков «ДНР» и «ЛНР».

После объявления внеочередных парламентских выборов администратор получила из Ростова-на-Дону очередное задание: создать в украинском сегменте сети интернет сайты с фейковой информацией о политических партиях и кандидатах в нардепы. Материалы носили пропагандистский характер и были направлены на рост социальной напряженности, сеяли вражду между сторонниками различных политсил и оказывали манипулятивное воздействие на электоральные предпочтения избирателей.

Кроме того, среди материалов, распространяемых в этих группах, содержались публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.

Во время обыска по месту жительства подозреваемой была изъята компьютерная техника и несколько мобильных телефонов, которые содержат доказательства ее антиукраинской деятельности.

Сейчас следователями СБУ продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств дела.

«Служба безопасности Украины призывает граждан быть сознательными и ответственными, критически относиться к информации, распространяемой в сети интернет и не поддаваться на манипуляции и провокации Кремля. О любых нарушениях избирательного процесса просим безотлагательно информировать правоохранителей», — говорится в сообщении.

Напомним, в июне сотрудники СБУ пресекли деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях Украины. Ранее была задержана группа пророссийских троллей, в которую входили жители Николаева и Одессы.

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