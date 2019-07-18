- 14:23 Министр регионального развития настаивает на увольнении главы ГАСКа Сергея Кузьмина
- 14:21 ЧП на курорте: покупатель выстрелил в лицо продавцу
- 14:15 Европарламент принял резолюцию по украинским политзаключенным в России
- 14:11 Алена Шоптенко стала телеведущей
- 13:58 В Минске договорились об обмене по формуле 208 на 69, — Безсмертный
- 13:51 Жара уже близко: синоптик рассказала о погоде на выходных
- 13:40 Общественники Хмельнитчины просят Разумкова проверить кандидата по 189-му округу, — СМИ
- 13:40 СБУ выявила агента ФСБ, пытавшегося влиять на выборы: в спецслужбе показали любопытную переписку
- 13:23 В Закарпатье СБУ завела дело за сепаратизм: что произошло
- 13:23 Партия «ЕС» в Страсбурге борется за освобождение узников Кремля и нацгвардейца Виталия Маркива
- 13:11 Мистика да и только: сеть поразил эпизод матча с участием печально известного «Шапекоэнсе»
- 12:56 Европарламент принял жесткую резолюцию по России
СБУ выявила агента ФСБ, пытавшегося влиять на выборы: в спецслужбе показали любопытную переписку (фото, видео)
Сотрудники СБУ разоблачили жительницу Днепра, которая под руководством российских спецслужб пыталась повлиять на ход и подготовку парламентских выборов в Украине.
По информации оперативников, женщина создала и администрировала сообщества в запрещенных российских соцсетях. За материальное вознаграждение она публиковала и размещала на ресурсах статьи, оправдывающие вооруженную агрессию РФ против Украины и политику Кремля на международной арене, популяризировала так называемые «ДНР» и «ЛНР».
Методички и публикации украинка получала в том числе из российских пропагандистских ресурсов и сайтов боевиков «ДНР» и «ЛНР».
После объявления внеочередных парламентских выборов администратор получила из Ростова-на-Дону очередное задание: создать в украинском сегменте сети интернет сайты с фейковой информацией о политических партиях и кандидатах в нардепы. Материалы носили пропагандистский характер и были направлены на рост социальной напряженности, сеяли вражду между сторонниками различных политсил и оказывали манипулятивное воздействие на электоральные предпочтения избирателей.
Кроме того, среди материалов, распространяемых в этих группах, содержались публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.
Во время обыска по месту жительства подозреваемой была изъята компьютерная техника и несколько мобильных телефонов, которые содержат доказательства ее антиукраинской деятельности.
Сейчас следователями СБУ продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств дела.
«Служба безопасности Украины призывает граждан быть сознательными и ответственными, критически относиться к информации, распространяемой в сети интернет и не поддаваться на манипуляции и провокации Кремля. О любых нарушениях избирательного процесса просим безотлагательно информировать правоохранителей», — говорится в сообщении.
Напомним, в июне сотрудники СБУ пресекли деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях Украины. Ранее была задержана группа пророссийских троллей, в которую входили жители Николаева и Одессы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...