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В Украине разоблачили масштабную сеть антиукраинских агитаторов (видео)
Сотрудники СБУ пресекли деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях Украины. Об этом сообщили в ведомстве.
Так, оперативники спецслужбы установили, что сеть имела ячейки в Киеве, Одессе, Чернигове, Харькове, Николаеве, Житомире и Сумах, а управление ею осуществлялось с территории страны-агрессора.
Агитаторы, используя Facebook, а также запрещенные в Украине ресурсы «ВКонтакте» и «Одноклассники» распространяли информационные материалы деструктивного характера. Они, в частности, распространяли публикации с призывами к искусственному расшатыванию общественно-политической ситуации в стране, а также осуществляли среди пользователей социальных сетей подбор единомышленников для привлечения их к противоправной информационной деятельности.
Оперативники СБУ задокументировали, что от кураторов из Российской Федерации задачи были направлены на радикализацию общественных настроений в государстве во время выборов в Верховную Раду Украины.
СБУ обратилась к гражданам Украины с просьбой быть внимательными и в случае получения от неизвестных людей предложений по размещению деструктивного контента, а также выявления фактов размещения в социальных сетях антиукраинских и провокационных публикаций, сообщать на горячую линию СБУ по телефону 0 800 501 482.
Как писали «ФАКТЫ», три месяца назад Служба безопасности Украины уже пресекала деятельность в социальных сетях разветвленной организации антиукраинских агитаторов. Тогда группа троллей состояла из четырех жителей Николаева и четырех одесситов.
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