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«Русский мир» уже здесь: СБУ задержала группу провокаторов (видео)
Служба безопасности Украины пресекла деятельность в социальных сетях разветвленной организации антиукраинских агитаторов. Группа троллей состояла из четырех жителей Николаева и четырех одесситов. Ранее аналитик-расследователь Международного волонтерского сообщества InformNapalm Кристина Добровольская рассказала, как работают фермы ботов и кто такие тролли.
Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-центре СБУ, участники группы распространяли в интернете материалы сепаратистского содержания с целью обострения общественно-политической ситуации накануне и во время президентских выборов.
Под руководством российских кураторов злоумышленники распространяли в соцсети «ВКонтакте» через сообщества антиукраинского направления информационные материалы с призывами к изменению границ Украины. Участники группы получали за «работу» материальное вознаграждение через сервисы денежных переводов, которые запрещены в Украине, в частности «Золотая корона» и Webmoney.
Например, один из задержанных рассказал, что еще в 2014 году создал в социальной сети группу «Нетипичная политика», в которую привлек более 180 тысяч пользователей, чтобы после продвижения группы размещать в ней рекламу. В 2017-м этот ресурс приглянулся неким россиянам, которые выкупили его за 250 тысяч российских рублей. После ему предложили быть администратором еще одной антиукраинской группы, за что платили по 20 тыс рублей РФ.
СБУ продолжает расследование деятельности провокаторов.
Ранее россиянка Вероника Косаткина, стажировавшаяся на российском Первом канале, рассказала, как работает российская пропаганда.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!