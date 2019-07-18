Украина

Жара уже близко: синоптик рассказала о погоде на выходных

До конца недели в Украину вместе с антициклоном из Европы вернется жаркая погода. Столбики термометров дойдут до отметок в +30 градусов и выше. Дожди вероятны в отдельных районах северных и западных областей. В остальных регионах погода будет способствовать возобновлению прервавшегося пляжного сезона.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, 19 июля в большинстве областей Украины установятся комфортные +24…+28 градусов. В южных областях будет жарко — до +30 градусов. На западе задержится прохладная погода +23…+25. На западе и севере возможны дожди, местами с грозами.

До конца недели на курортах Черного и Азовского морей воздух прогреется до +33 градусов, также потеплеет в восточной части страны и в центральных областях. На остальной территории синоптики прогнозируют +25…+30 градусов.

Напомним, опрошенные «ФАКТАМИ» народные синоптики говорят, что жара вернется ненадолго — максимум на четыре дня. После полумесяца температурных качелей жара постепенно пойдет на спад. Подробно об этом в статье «Жара и дожди: синоптики дали прогноз погоды на конец июля».

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