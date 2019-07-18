Мир

У Путина объяснили, почему против обмена "всех на всех"

В Москве не разделяют украинского видения того, каким должен быть обмен пленными и заложниками и понимание формата «всех на всех» у сторон переговоров разное. Об этом заявил спикер Владимира Путина Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что Москва поддерживает процесс обмена «в целом».

«В ходе телефонного разговора (Путина и Зеленского. Ред.) действительно упоминалась идеальная формула „всех на всех“, говорилось, что в итоге именно к этой формуле было бы желательно прийти. Но при этом делалась оговорка, что понимание слова „всех“ у российской и украинской сторон разное в некоторых аспектах. Поэтому экспертам предстоит сблизить это понимание, и тогда реализация (этого формата) станет более возможной», — заявил Песков в комментарии ТАСС.

Он конкретизировал, что в Киеве таковыми (удерживаемыми лицами. Ред.) считают одних, в России — других.

Напомним, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявил, что украинская сторона была готова начать процедуру обмена с привязкой к конкретной дате, и это предложение было поддержано представителями неподконтрольных Украине частей Луганской и Донецкой области, тем не менее Россия не согласилась с этим предложением.

По словам Безсмертного, «правовая чистка» по разным людям, внесенным в обменные списки, может проводиться от нескольких дней до нескольких месяцев. На данный момент договоренность достигнута об обмене 208 (удерживаемых в пенитенциарных учреждениях на подконтрольных правительству территориях) на 69 (удерживаемых в ОРДЛО.

При этом ранее сообщалось о договоренности в нормандском формате провести обмен удерживаемыми с Россией по формуле 15 на 15 или 10 на 10 до конца июля.

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