Украина

В Минске договорились об обмене по формуле 208 на 69, — Безсмертный

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились начать процедуру по обмену удерживаемых по формуле 208 на 69. Ранее сообщалось о договоренности в нормандском формате провести обмен удерживаемыми с Россией по формуле 15 на 15 или 10 на 10 до конца июля.

Как сообщает УНН, об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный. Однако, по его словам, процесс обмена может затянуться из-за «правовой чистки», на чем настаивала Москва.

«Украинская сторона была готова начать эту процедуру и предложила дату, когда мы могли бы произвести обмен», — отметил он и добавил, что это предложение было поддержано представителями неподконтрольных Украине частей Луганской и Донецкой области, однако Россия не согласилась с этим предложением.

По словам Безсмертного, «правовая чистка» по разным людям, внесенным в обменные списки, может проводится от нескольких дней до нескольких месяцев. «Но процедура запущена, достигнута договоренность обмена 208 (удерживаемых в пенитенциарных учреждениях на подконтрольных правительству территориях) на 69 (удерживаемых в ОРДЛО)», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь представляющего Украину на переговорах в Минске президента (1994 — 2005 гг.) Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила и о других договоренностях, достигнутых на заседании ТКГ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о внесении в списки на обмен 24 украинских пленных моряков, удерживаемых под арестом в России.

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