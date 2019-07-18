- 14:23 Министр регионального развития настаивает на увольнении главы ГАСКа Сергея Кузьмина
- 14:21 ЧП на курорте: покупатель выстрелил в лицо продавцу
- 14:15 Европарламент принял резолюцию по украинским политзаключенным в России
- 14:11 Алена Шоптенко стала телеведущей
- 13:58 В Минске договорились об обмене по формуле 208 на 69, — Безсмертный
- 13:51 Жара уже близко: синоптик рассказала о погоде на выходных
- 13:40 Общественники Хмельнитчины просят Разумкова проверить кандидата по 189-му округу, — СМИ
- 13:40 СБУ выявила агента ФСБ, пытавшегося влиять на выборы: в спецслужбе показали любопытную переписку
- 13:23 В Закарпатье СБУ завела дело за сепаратизм: что произошло
- 13:23 Партия «ЕС» в Страсбурге борется за освобождение узников Кремля и нацгвардейца Виталия Маркива
- 13:11 Мистика да и только: сеть поразил эпизод матча с участием печально известного «Шапекоэнсе»
- 12:56 Европарламент принял жесткую резолюцию по России
В Минске договорились об обмене по формуле 208 на 69, — Безсмертный
В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились начать процедуру по обмену удерживаемых по формуле 208 на 69. Ранее сообщалось о договоренности в нормандском формате провести обмен удерживаемыми с Россией по формуле 15 на 15 или 10 на 10 до конца июля.
Как сообщает УНН, об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный. Однако, по его словам, процесс обмена может затянуться из-за «правовой чистки», на чем настаивала Москва.
«Украинская сторона была готова начать эту процедуру и предложила дату, когда мы могли бы произвести обмен», — отметил он и добавил, что это предложение было поддержано представителями неподконтрольных Украине частей Луганской и Донецкой области, однако Россия не согласилась с этим предложением.
По словам Безсмертного, «правовая чистка» по разным людям, внесенным в обменные списки, может проводится от нескольких дней до нескольких месяцев. «Но процедура запущена, достигнута договоренность обмена 208 (удерживаемых в пенитенциарных учреждениях на подконтрольных правительству территориях) на 69 (удерживаемых в ОРДЛО)», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь представляющего Украину на переговорах в Минске президента (1994 — 2005 гг.) Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила и о других договоренностях, достигнутых на заседании ТКГ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о внесении в списки на обмен 24 украинских пленных моряков, удерживаемых под арестом в России.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.