Политика

Не секрет, что выборы в Украине изобилуют применением различных технологий. Черниговская область претендует на сомнительный титул области, где каждые выборы фиксируют массовые нарушения в округах по части массовой скупки голосов, насилия в отношении журналистов и распространения компромата. Это может негативно повлиять на имидж страны и на авторитет новой украинской власти во главе с президентом Владимиром Зеленским, пишет политолог, директор Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Миселюк в своем блоге на Цензор. Нет «Мажоритарка по беспределу». Черниговское дежа вю".

«На ситуацию в 210-м округе обратил внимание один из международных наблюдателей из Европы, с которым довелось общаться в начале недели. Тот с надлежащей дипломатичностью выразил «серьезную озабоченность в связи с безнаказанными нарушениями, имеющими место в отдельных округах, в том числе и в 210-м». И добавил: «В этих округах я и мои коллеги фиксируем нарушения, грозящие искажением результатов народного волеизъявления», — рассказал Миселюк.

По словам политолога, «зеленый свет» черным технологиям, подкупу и манипуляциям дискредитирует выборный процесс. Такое наглое поведение кандидатов сложно было представить в постмайданной реальности". Об этом писала «Украинская правда» во время выборов на Черниговщине в июле 2015-го.

«К сожалению, то же самое приходится констатировать и в июле 2019-го. И это точно может поставить под угрозу и имидж президента, и международный имидж Украины», — подчеркивает политолог.

Миселюк пишет, что и наблюдатели, и журналисты уже фиксировали в 210-м округе массовую скупку голосов в пользу одного из кандидатов: «По данным СМИ, в 210-м округе банкир Борис Приходько, который ходит под следствием за кражу 2 миллиардов, скупает голоса и стремится спрятаться в Верховной Раде. С первого дня избирательной кампании Борис Приходько начал строить „сетку“ для скупки голосов. А сейчас начата ее монетизация. Раздают по 3000 гривен».

Несмотря на то что наблюдатели, СМИ и общественные организации требовали от власти и правоохранителей пресечь массовую скупку голосов в этом округе, остановить или хотя бы уменьшить масштабы этого явления не удалось. О чём свидетельствуют сообщения жителей округа. Хотя на этих выборах полиция активно противодействует подкупу избирателей.





«До „прославившегося“ на всю страну на нынешних выборах 210-го округа у правоохранителей по этой логике „руки дойдут“ через четыре года, на следующих выборах в Верховную Раду…» — пишет Андрей Миселюк.

Ранее в 210-м округе подожгли авто Александра Луцюка — известного в Козелецком районе общественного деятеля, соучредителя и лидера общественного объединения «Остерська Січ». Он сам убежден, что это месть за его активное участие в избирательной кампании в поддержку одного из кандидатов в народные депутаты. Об этом Александр Луцюк сообщил на своей странице в Facebook.

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